Da Reverchon Ottica, le nuove lenti per il controllo della Miopia progressiva

In tutti i Centri Ottica Reverchon sono disponibili le nuove lenti per la correzione della miopia progressiva. Grazie alla centratura computerizzata e alle nuove tecnologie di montaggio degli occhiali, è possibile avere queste nuove lenti in tutti i punti vendita Reverchon. Inoltre, grazie al pacchetto di assistenza e cambio programmato, i clienti saranno seguiti - oltre che professionalmente - anche con cambi lenti molto agevolati per 50 mesi. Con le nuove tecnologie saranno disponibili 2 tipi di lenti: una consigliabile dalla prescrizione del medico oculista sotto i 10 anni, e una dai 10 fino ai 16/18 anni, in modo tale da seguire la progressione miopica in conformità con quanto prescritto dal medico oculista.

Gli ottici dei centri Reverchon potranno dare direttamente in negozio tutte le informazioni sulle lenti e sulle promozioni di acquisto attive. Centro Ottica Reverchon, sempre all'avanguardia della tecnologia al servizio del cliente, quest’anno si avvia verso il 50° anniversario di attività.

Per informazioni: www.reverchon.it/content/121-lenti-per-il-controllo-della-miopia-progressiva

Tel. 015 34789 - www.reverchon.it