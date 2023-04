Cossato, Neuropsichiatria Infantile trasferita la sede dalla Casa della Salute di via Pier Maffei a via Marconi

Al fine di consentire l’effettuazione di lavori di ristrutturazione al primo piano della Casa della Salute di Cossato in via Pier Maffei 59, il servizio di Neuropsichiatria Infantile è stato trasferito nei giorni scorsi e da mercoledì 26 aprile sarà attivo in via G. Marconi 166.

Si precisa che la nuova sede si trova sul retro della casa della Salute di Cossato e quindi è nelle immediate vicinanze rispetto alla precedente collocazione.