MIRRORMOOD, workshop, animazione territoriale per concepire nuovi prodotti turistici

Il Consorzio Turistico Biella Accoglie promuove le attività consorziate, commerciali e no profit, del territorio biellese e, attraverso il suo portale Discover Biella, consente di scoprire itinerari ed esperienze. Obiettivo del Consorzio è ampliare la propria rete e diffondere la qualità dei servizi offerti per rendere il territorio sempre più accogliente e attrattivo. Per questo motivo ha avviato una collaborazione con ViA(E) per viaggiare, esperto in promo-commercializzazione di prodotti turistici, convinto che essere parte del network di ViA(E) sia un’occasione di visibilità e di crescita che va ad aggiungersi all’opportunità di fare rete anche con i partner di Woolscape, importante progetto di valorizzazione del biellese.

A creare una sorta di nodo di congiunzione tra queste “trame“, che agiscono trasversalmente sui territori, Il Consorzio è lieto di promuovere la partecipazione a MIRRORMOOD, un modello di animazione territoriale a cura di Liana Pastorin e proposto da ViA(E) come strumento utile a concepire nuovi prodotti turistici partendo dal coinvolgimento degli abitanti e degli operatori.

I partner di Woolscape (Doc.Bi, Fatti ad arte, Cittadellarte, Viaggi e Miraggi) e Consorzio Biella Accoglie invitano quindi gli operatori turistici e i soggetti a vario titolo interessati al workshop “MIRRORMOOD Tessere il turismo nel Biellese” che si terrà giovedì 27 aprile alle 9 e per tutta la mattinata, a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto in via Serralunga 27 a Biella.

I partecipanti saranno divisi in gruppi e si confronteranno sul tema della lana come elemento turistico del Biellese.

MIRRORMOOD favorisce la reciproca conoscenza, stimola il racconto e l’indicazione di esempi di attrattività (luoghi o attività) sia per i residenti che per i turisti classificandoli secondo quattro indicatori: "di valore", "imperdibile", "accogliente" o "del cuore".

Inoltre, partendo dal confronto sulle proprie attività, i partecipanti restituiranno la percezione che hanno del territorio in cui operano rispetto a un'area più vasta presa in considerazione. Il metodo consente di assumere consapevolezza del valore turistico delle proprie proposte e dell'importanza di fare rete ampliando il raggio di visione e di azione.

Con il supporto dei promotori dell’incontro, MIRRORMOOD rielaborerà le informazioni raccolte in atlanti emotivi, mappe sentimentali dei luoghi, che saranno la base sulla quale i tour operator della Direzione Artistica di ViA(E) creeranno nuove esperienze. I pacchetti turistici, che ne deriveranno, saranno inseriti nel prossimo catalogo e distribuiti a oltre 2.100 agenzie di viaggio incoming.

Per partecipare scrivere entro il 25 aprile a:

segreteria@discoverbiella.com