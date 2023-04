Il Pd in consiglio a Biella chiede a Corradino: "Il parcheggio nel territorio di Biella sarà a pagamento?"

Da settimane sono iniziati i lavori per la realizzazione dei varchi di accesso a pagamento al parcheggio dell'ospedale di Biella.

Il Pd in consiglio a Biella ha depositato in questi giorni un'interrogazione nella quale chiede al sindaco Claudio Corradino: "Da Settembre 2020 ad oggi quali sono state le azioni extragiudiziali intraprese per far sì che almeno i posti auto ricadenti nel territorio del Comune di Biella rimanessero gratuiti, a che cosa è finalizzata la chiusura del principale accesso all'ospedale prevista fino al 4 luglio 2023 e disposta dal Comune di Biella, perché la chiusura è estesa anche ai pedoni e alle biciclette e se il parcheggio sarà reso a pagamento e a che condizioni per gli utenti Si chiede risposta orale in Consiglio Comunale".

Tra le considerazioni che fa il Pd nel documento per mantenere i posti ricadenti nel territorio di Biella gratuiti c'è quella che "I posti ricadenti nel Comune di Biella sono i più lontani dalla struttura ospedaliera, quindi i più scomodi per l'utenza. Si dovrebbe pagare per parcheggiare solo in posizioni più comode, secondo la tesi che il pagamento del parcheggio debba avvenire per avere un servizio migliore e non in ogni caso (ampia giurisprudenza ha evidenziato che dove vi sono dei parcheggi a pagamento debbano esserci anche dei di parcheggi gratuiti)".