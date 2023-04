Franceschini: "25 aprile, Anniversario della Liberazione, festa di tutti gli italiani"

Martedì 25 aprile, Anniversario della Liberazione, è la festa di tutti i cittadini italiani. Civili, militari, religiosi si sacrificarono e morirono per una Italia libera e unita.

Nella guerra di Liberazione combatterono varie formazioni di volontari partigiani, la Resistenza non fu solo comunista, fu combattuta anche da moderati e liberali, uniti tutti della necessita di fare la guerra ai nazifascisti senza restrizioni, un fiancheggiamento della guerra alleata con azioni di sabotaggio, servizi di informazione e intelligence, aiuto ai prigionieri, assistenza alle missioni alleate dietro le linee nemiche, orientamento degli aiuti materiali (armi e viveri) aviolanciati alle formazioni partigiane.

In altre parole una guerra di Liberazione senza bandiera con una posizione antitotalitaria, intransigente, antifascista e anticomunista. Formazioni partigiane diverse che hanno aggiunto valore a una lotta intrapresa in modo solidale e con grande coraggio.

Non si può non parlare e sottolineare che il maggiore contributo, il più importante, fu la guerra combattuta dai militari, per la Liberazione dell’Italia morirono nel nostro Paese circa 90mila soldati americani, sepolti in 42 cimiteri sparsi sull’intero suolo italiano (dati ricavati da una ricerca storica dedicata a La liberazione alleata d’Italia basata sui Report of Operations di diversi reggimenti statunitensi, gli articoli del settimanale Yank dell’esercito americano e i reportage dell’Associated press).

Per ogni partigiano caduto in armi ci furono almeno 13 soldati americani caduti per liberare l’Italia. Senza considerare i dispersi americani che, insieme ai feriti, furono circa 200 Mila.

Andando oltre la narrazione ufficiale, l’Italia non fu liberata (solo) dalla Resistenza, dalla lotta di liberazione, dall’insurrezione popolare degli italiani contro l’invasore. Furono perlopiù gli alleati angloamericani, sul campo, a piegare e battere i tedeschi. Si può aggiungere che la liberazione d’Italia è avvenuta anche e soprattutto per l’apporto militare, dunque la Resistenza può conservare un forte significato sul piano simbolico e si possono narrare episodi, imprese e protagonisti meritevoli di essere ricordati; ma sul piano storico non si può davvero sostenere, alla luce dei fatti e dei numeri, che fu (solo) la Resistenza a liberare l’Italia.

Sulle lapidi dei cimiteri di guerra disseminati sull’intero territorio nazionale ci sono nomi di soldati e ufficiali hawaiani, australiani, neozelandesi, maori, indiani, nepalesi, francesi, marocchini, polacchi, greci, qualche italiano del Corpo italiano di liberazione, e poi brasiliani, belgi, militi della brigata ebraica.

La memorialistica sulla liberazione d’Italia minimizza e trascura l’apporto militare americano, è evidente che furono loro i maggiori protagonisti della liberazione d’Italia.