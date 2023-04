Fine settimana più sicuri in città: Polizia Locale in servizio anche di notte

Città più sicura di notte con la Polizia Locale: ci ha provato diverse volte il vice sindaco Giacomo Moscarola a mandare per le strade di Biella di notte i suoi agenti, ma tranne qualche progetto sotto le feste è sempre stata un'idea molto in salita.

Questa volta però è diverso: nei mesi scorsi sono entrati in forze al comando di via Tripoli a Palazzo Pella nuovi agenti, e finalmente in queste settimane l'amministrazione ha potuto dare il via anche ai pattugliamenti notturni, dal giovedì al sabato, dalle 19 alle 24.

"Inizieremo con una pattuglia - spiega Moscarola - poi se sarà necessario, magari anche sotto le feste, ne metteremo in strada una seconda. Finalmente comunque ce l'abbiamo fatta e questa volta non si tratta di un progetto, ma di ordinaria amministrazione".

Le novità per il capoluogo in fatto di sicurezza non sono però finite qui: è infatti iniziato l'iter per l'attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza. Al momento la ditta incaricata sta ancora lavorando sui sistemi, sul softwere per mettere in funzione i nuovi occhi elettronici. A breve inizierà invece con i lavori per la posa delle nuove telecamere.