Festa della liberazione: 25 Aprile una data ancora attuale?

Nei molti anni che mi hanno visto Sindaco del mio bel paese di Gaglianico mai avrei immaginato di ricevere battute del genere: ”Ma serve ancora festeggiare il 25 aprile?” oppure “Che Festa è il 25 Aprile, sarebbe meglio andare a lavorare”, affermazioni tra il serio e il faceto che mi hanno fatto pensare molto....

Prima di esprimere le mie considerazioni credo sia opportuno ripercorrere brevemente alcuni fatti storici che hanno portato al 25 Aprile 1945.

Cento anni fa e più precisamente dal 1922 al 1943 il nostro Paese visse una dittatura che assecondando la bramosia di potere e la ferocia di Mussolini ci portò all'entrata in Guerra al fianco della Germania oltre a varie limitazioni delle libertà personali e soprattutto all'ignominia delle leggi razziali.

In quel ventennio e poi nel biennio 1943/45 la guerra causò la morte di circa 450.000 persone tra militari, partigiani e civili; inoltre furono deportati circa 30.000 italiani nei campi di concentramento solo perché oppositori politici o cittadini di origine ebrea la maggioranza dei quali, bambini, donne, uomini, non tornarono più alle loro case.

Numeri incredibili che fanno rabbrividire, ma che hanno segnato mortalmente la vita di quelle persone, delle famiglie e delle comunità intere.

Quindi quando sento qualche sciocco ed ignorante che mi dice che durante la dittatura fascista “le cose andavano bene” o “Mussolini ha fatto anche cose buone” ed altre idiozie sulle pensioni o lo stato assistenziale io mi arrabbio e mi offendo, anzi mi vergogno per lui e per la sua stupidità, perché l'eredità che ci ha lasciato Mussolini ed il fascismo sono solo i numeri di prima 450.000 morti e 30.000 deportati nei campi di concentramento oltre ad un'Italia distrutta.

Di fronte a queste nefandezze nulla può essere usato per una assoluzione... e dopo tanti anni questa condanna deve essere patrimonio comune, un patrimonio condiviso da tutti gli italiani che oggi vivono assaporando la libertà, il benessere e la democrazia.

Credo allora che tutti coloro che hanno responsabilità di governo e ricoprano cariche istituzionali debbano segnare con assoluta nettezza la linea tra il prima e il dopo 25 Aprile 1945 condannando senza se e senza ma gli orrori del nazi-fascismo.

Invece come Cittadino e come uomo delle Istituzioni mi indigno quando massime cariche istituzionali dello Stato come il Presidente del Senato e ministri della Repubblica fingano di non conoscere la storia del nostro Paese rievocando vecchi fantasmi ed insultando fino allo sbeffeggiamento coloro che hanno combattuto fino al massimo sacrificio della vita contro il regime nazi-fascista, consentendo anche a persone come loro, di occupare democraticamente ruoli istituzionali dettati dalla nostra Carta Costituzionale.....UNA COSA VERGOGNOSA!!!!

Vivo davvero questa situazione con un pesante disagio interiore mentre credo che le nostre fondamenta civili si basino sul riconoscimento comune del ruolo avuto dalla resistenza e dall'antifascismo che insieme al sacrificio degli eserciti alleati ci hanno partati alla fine della seconda guerra mondiale il 25 Aprile 1945 salvandoci dall'orrore.

Ecco perché tutti dobbiamo festeggiare sempre più il 25 APRILE, perché sia una data simbolo impressa nella mente di tutti gli Italiani mantenendo vivi gli anticorpi contro spinte populiste, reazionarie, revisioniste ed autoritarie che ancora oggi hanno portato ad una nuova sanguinosa guerra fin nel cuore dell'Europa.

Io sono un inguaribile ottimista, un liberale che crede fortemente nel futuro, nella scienza, nelle grandi capacità dell'umanità; una volta fissati nella mente i concetti di libertà, democrazia, antifascismo e resistenza, gettando il cuore e lo sguardo verso il futuro riponendo fiducia nei cambiamenti e nelle nuove generazioni.

E con questa fiducia e certezza auguro a tutti voi buon 25 Aprile, Festa della Liberazione.