Contro i parcheggi a pagamento dell'ospedale raccolte 1.720 firme dal Comitato Cittadini Biellesi

1.720 firme: sono tutte quelle che ha raccolto il Comitato Cittadini Biellesi contro il parcheggio a pagamento dell'ospedale e che sono state depositate in questi giorni.

Ora il Comitato ha però richieste ben precise rivolte ai Comuni di Biella e di Ponderano: "In data 11 Marzo 2023 abbiamo fatto partire una raccolta firme indirizzata a Comune di Biella, Comune di Ponderano, Asl Biella, Prefetto di Biella per ribadire la contrarietà di tutta la Provincia di Biella all'idea che sta diventando oramai realtà, quella di rendere il parcheggio dell'Ospedale di Ponderano a pagamento. Vista l'urgenza abbiamo depositato una prima parte di petizione in data 20 Marzo 2023 con oltre 800 firme, presso i rispettivi Uffici citati sopra. Decidiamo, vista la richiesta della cittadinanza di poter aderire alla raccolta firme, di continuare la nostra petizione consegnando la seconda parte negli stessi uffici in data 30 Marzo 2023 arrivando cosi a oltrepassare le 1720 firme".

Il Comitato Cittadini Biellesi ha dunque chiesto al Comune di Biella e Comune di Ponderano chiedendo qual'è il numero totale di parcheggi a disposizione dell'ospedale di Ponderano e quale dovrebbe essere il numero dei parcheggi a pagamento e non, su territorio di Ponderano come prevede la legge, domande che oggi non hanno ancora una risposta.

"Non ci risulta ancora ben chiaro - conclude il Comitato - dopo le tante ricerche e dialogo con i rispettivi sindaci cosa è stato stipulato in quel contratto, la durata e soprattutto se, in questi anni, la ditta incaricata potrà aumentare la cifra a proprio piacimento essendo una ditta privata".