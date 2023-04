Biella, temporanea sospensione della circolazione per la Color’s School

In occasione della manifestazione podistica non competitiva “4° Biella Color’s School”, che si svolgerà venerdì 28 aprile 2023, la circolazione in città subirà alcune modifiche.

Verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 9 alle ore 14 e la temporanea sospensione della circolazione dalle ore 13, per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti nelle seguenti vie: via Macchieraldo (tutta la via); via A. Abeba, tratto compreso tra via Macchieraldo e via Galimberti, via Galimberti, tratto compreso tra via A. Abeba e via Delleani; via Delleani, tratto compreso tra via Galimberti e via F.lli Rosselli; piazza San Biagio, area lancio; via Rosselli, da Piazza San Biagio a viale Macallè; viale Macallè, tratto compreso tra via Rosselli e via Paietta; viale Pajetta, tratto compreso tra via Macallè e il piazzale Palapaietta; piazzale Palapaietta, area lancio; corso Risorgimento, tratto compreso tra il piazzale Palapaietta e viale Macallè; viale Macallè tra Corso Risorgimento e l’ingresso dello stadio Vittorio Pozzo a sud e via Macchieraldo a nord.