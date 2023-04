Bando Cultura+: 250 mila euro per sostenere le manifestazioni culturali biellesi

Sono stati deliberati nel Consiglio di Amministrazione di marzo i contributi destinati al Bando Cultura+, si tratta in totale di 43 richieste sostenute con un importo massimo di € 10.000,00 nell’ambito del Settore Arte, attività e beni culturali.

“Il contributo della Fondazione alla vita culturale biellese è da sempre indispensabile per contribuire alla vivacità intellettuale del territorio e grazie questa nuova tranche di contributi sono moltissimi gli eventi di valore sostenuti” commenta il Presidente Franco Ferraris.

Scorrendo la fascia alta dell’elenco, spiccano tra i contributi più rilevanti, pari al massimo importo previsto (10 mila euro) alcune tra le più significative manifestazioni culturali biellesi tra cui la nona edizione del Festival Fuoriluogo, Festival letterario ufficiale della città di Biella che nell’ultima edizione ha realizzato ben 52 appuntamenti diffusi su 16 location contribuendo non solo a far conoscere angoli suggestivi e spesso inaccessibili della città ma portando i grandi nomi della cultura a Biella.

I contributi della Fondazione hanno inoltre permesso di realizzare la 46° stagione dei “Concerti dell’Accademia – II Parte” a Palazzo Gromo Losa grazie alla presenza dell’Accademia Perosi presso lo storico Palazzo e in virtù dei numerosi contatti con musicisti di grande talento a livello internazionale. In sinergia con la Fondazione e sempre in collaborazione con Palazzo Gromo Losa è stato realizzato il festival “Viaggio: orizzonti, frontiere, generazioni” all’interno del quale è stata inserita la mostra “Stati d’infanzia. Viaggio nel paese che cresce”, concessa dall’Impresa sociale Con i bambini, visitabile gratuitamente fino al 14 maggio e insignita della medaglia d’oro del Presidente della Repubblica per il suo valore sociale.

Numerosi poi i contributi di importo medio e medio-alto che permettono di sostenere eventi ormai consolidati accanto ad alcune nuove sperimentazioni.

Questo l’elenco complessivo dei contributi deliberati:

Bando Cultura+ - Prima Scadenza (TOTALE € 248.500,00)

SETTORI RILEVANTI € 248.500,00

Arte, attività e beni culturali € 248.500,00

€ 10.000,00 Fuoriluogo Ets – Biella, per l’organizzazione dell’evento #Fuoriluogo. Festival Letterario della Città di Biella - nona edizione;

€10.000,00 Associazione di Promozione Sociale Reloaders – Biella, per l’organizzazione dell’evento Reload Sound Festival 2023;

€ 10.000,00 Fondazione Accademia Perosi Ets – Biella, per l’organizzazione dell’evento 46° stagione I concerti dell’Accademia – II Parte;

€ 10.000,00 Circolo Lessona – Lessona (BI), per l’organizzazione dell’evento Ratataplan 2023 27° edizione;

€ 10.000,00 Associazione Stilelibero – Biella, per l’organizzazione dell’evento Viaggio: orizzonti, frontiere, generazioni;

€ 10.000,00 Bi-Box – Biella, per l’organizzazione dell’evento Contemporanea - parole e storie di donne 2023;

€ 8.500,00 Nuovo Insieme Strumentale Italiano Siglato N.I.S.I.Artemusica – Salussola (BI), per l’organizzazione dell’evento Suoni in Movimento - percorsi sonori nella rete museale Biellese - Panorami Sonori;

€ 8.500,00 Associazione Festival Musica Antica a Magnano – Magnano (BI), per l’organizzazione dell’evento Festival musica antica a Magnano - 38° Edizione;

€ 8.500,00 Storie di Piazza Aps – Bioglio (BI), per l’organizzazione dell’evento Storie Biellesi 2023;

€ 8.500,00 Comune di Piedicavallo – Piedicavallo (BI), per l’organizzazione dell’evento Piedicavallo Festival 2023;

€ 8.500,00 Associazione Fatti ad Arte – Biella, per l’organizzazione dell’evento Artigianato d'eccellenza al Piazzo 2023;

€ 8.000,00 Opera Pia Laicale San Giovanni di Andorno – Campiglia Cervo (BI), per l’organizzazione dell’evento La Bursch in Festival - Terza Edizione Scuolastoria nella Bürsch;

€ 7.500,00 Ente Manifestazioni Biella Riva – Biella, per l’organizzazione dell’evento Streetart Rivafestival 2023 - decima edizione;

€ 7.000,00 Piano Bi – Pralungo (BI), per l’organizzazione dell’evento Microsolchi 2023;

€ 7.000,00 Fotoclub Biella – Biella, per l’organizzazione dell’evento Images. 365 Giorni di Fotografia - quinta edizione;

€ 7.000,00 Better Places Aps – Biella, per l’organizzazione dell’evento Fluviale 2023 - Stagione 3;

€ 7.000,00 Associazione Pacefuturo Odv – Pettinengo (BI), per l’organizzazione dell’evento Villa Piazzo in musica XII edizione;

€6.500,00 Biella Jam Blues Ets Aps – Vigliano B.se (BI), per l’organizzazione dell’evento Biella Open Blues;

€ 5.500,00 Parrocchia Santo Stefano Cattedrale – Bella, per l’organizzazione dell’evento Sia Luce - un percorso fra arte e spiritualità - ottava edizione;

€ 5.500,00 Società Musicale "Giuseppe Verdi" Aps - Città di Biella – Biella, per l’organizzazione dell’evento La Banda: orchestra del nuovo millennio - stagione concertistica 2023;

€ 5.500,00 Anteo Impresa Cooperativa Sociale – Biella, per l’organizzazione dell’evento Memoria D'annata!; € 5.500,00 Associazione Gruppo Giovani Anania Azaria Misaele Odv – Cerrione, per l’organizzazione dell’evento Con te speranza ci sarà;

€ 5.500,00 Associazione Culturale Progetto Erios – Vigliano B.se (BI), per l’organizzazione dell’evento Erios Summer Jazz Festival 2023;

€ 5.500,00 Circolo Culturale Sardo "Su Nuraghe" – Biella, per l’organizzazione dell’evento Estate a Biella 2023;

€ 5.500,00 Pro Loco di Occhieppo Inferiore Aps – Occhieppo Inferiore (BI), per l’organizzazione dell’evento Simposio Internazionale di Arte Contemporanea 2023 - 30 Anni della Pro Loco di Occhieppo Inferiore;

€ 5.500,00 Zero Gravità Villa Cernigliaro per Arti e Culture Associazione - Sordevolo (BI), per l’organizzazione dell’evento XXIII Stagione culturale cultura come seme per coltivare la sostenibilità;

€ 5.000,00 Le Boutiques Solidali – Occhieppo Inferiore (BI), per l’organizzazione dell’evento Symbolum;

€ 5.000,00 Amici della Lana Aps – Miagliano (BI), per l’organizzazione dell’evento Wool Experience 2023;

€ 5.000,00 Arci Biella Ivrea Vercelli Aps – Biella, per l’organizzazione dell’evento 25 Aprile - Storia, Festa, Memoria;

€ 4.500,00 Pericle Onlus – Cossato (BI), per l’organizzazione dell’evento Memoria – visione – futuro: storia e cambiamento;

€ 4.000,00 Associazione Culturale Arcipelago Patatrac – Biella, per l’organizzazione dell’evento XVI Festival Teatro Giovani;

€ 3.500,00 Comune di Vigliano Biellese – Vigliano B.se (BI), per l’organizzazione dell’evento Vivigliano 2023;

€ 3.500,00 Comune di Rosazza – Rosazza (BI), per l’organizzazione dell’evento Arte nel borgo;

€ 3.500,00 Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora Biella, per l’organizzazione dell’evento Festivalungo 2023 - Cultural Heritage;

€ 3.500,00 Mafalda – Vocididonne – Biella, per l’organizzazione dell’evento Donne in viaggio – Acqua Terra Aria Fuoco;

€ 3.000,00 Comune di Bioglio – Bioglio (BI), per l’organizzazione dell’evento Piano Terra - momenti nel paesaggio biogliese - seconda edizione 2023;

€ 3.000,00 Filarmonica Donatese Aps – Donato (BI), per l’organizzazione dell’evento Festeggiamenti per il 160° anniversario di fondazione;

€ 2.000,00 Orizzonti Creativi Aps Ets – Biella, per l’organizzazione dell’evento Orizzonti creativi 2023;

€ 2.000,00 Hope Club – Biella, per l’organizzazione dell’evento Missione popolare giovanile diocesana 2023;

€ 2.000,00 Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore Aps – Occhieppo Inferiore (BI), per l’organizzazione dell’evento Aprile in musica, rassegna musicale - sedicesima Edizione;

€ 1.500,00 L'agricultura APS – Veglio (BI), per l’organizzazione dell’evento Veglio Comanda Color;

€ 500,00 Casa Museo dell'Alta Valle del Cervo – Rosazza (BI), per l’organizzazione dell’evento Passi, luoghi e voci. Memorie materiali e immateriali dall'Alta Valle del Cervo;

€ 500,00 Fondazione Clelio Angelino – Ets – Biella, per l’organizzazione dell’evento Rassegna teatrale O-Maggio a teatro;