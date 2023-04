A Muzzano si è celebrato il 25 aprile, Favario: "Il ricordo dei partigiani caduti non deve mai venire meno", FOTO

A Muzzano si è celebrato il 25 aprile, Favario: "Il ricordo dei partigiani caduti non deve mai venire meno"

A Muzzano si è celebrata domenica 23 aprile la ricorrenza del XXV aprile. Prima la messa celebrata da Don Paolo Dall'Angelo, poi a seguire c'è stata la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti.

Il Sindaco Roberto Favario ha sottolineato come il ricordo di partigiani e partigiane morte durante la Seconda Guerra Mondiale non deve mai venir meno. Da quell'esperienza terribile le migliori forze del parse infatti si unirono per redigere la carta costituzionale, che quest'anno raggiunge il traguardo dei 75 anni.

I valori scritti e depositati all'interno della nostra costituzione hanno il volto di chi ha dato all'Italia la cosa più cara che aveva, la vita.

Per non dimenticare, nello stesso giorno, l'amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio ai martiri di Donato Lace, deponendo un mazzo di fiori ai piedi dell'area monumentale che ricorda i tragici eventi della Resistenza in Valle Elvo.