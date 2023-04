25 Aprile, Biella ha ricordato la sua Liberazione FOTO E VIDEO

La Città di Biella ha festeggiato oggi la Liberazione, in occasione del 78° Anniversario.

Il sindaco Claudio Corradino, insieme al Ministro Gilberto Pichetto Fratin, il prefetto Silvana D’Agostino, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo e il presidente provinciale dell’ANPI Gianni Chiorino, hanno deposto una corona d’alloro alla lapide dei Caduti.

La Banda Verdi Città di Biella ha suonato eseguendo tre squilli in segno di onore al Gonfalone e ai Caduti di tutte le guerre.

“Noi a Biella - ha detto il Sindaco Corradino - ci ritroviamo qui oggi, 24 aprile, perché è in questo giorno di 78 anni fa che le truppe di occupazione lasciarono la città dando inizio a una festa che culminò il giorno successivo nella piazza Martiri. il 25 Aprile rappresenta una festa per tutti gli Italiani: essa ricorda la Liberazione del nostro Paese dall’occupazione nazista. Il gonfalone della Città di Biella è decorato con la Medaglia d’Oro al Valore Militare per la Lotta di Liberazione. Tale riconoscimento ricorda che da noi la Resistenza la fece un popolo intero: dagli uomini delle brigate partigiane sulle nostre montagne, agli intellettuali, agli sportivi; dagli imprenditori agli operai. La libertà o è di tutti o non è libertà. Oggi la libertà e la democrazia sono aggredite in modo diverso, più subdolo, con nuove invisibili catene che tentano di legarci, forse riuscendovi. Ad esempio le tecnologie digitali faranno l’uomo più libero, perché capace di accedere ad ogni informazione anche da posti remoti? O questo enorme flusso di informazioni appiattisce tutto e ci rende incapaci di distinguere il vero dal falso? In conclusione, se la storia della Resistenza e della Liberazione ci ha insegnato qualcosa, se la manifestazione di oggi ha un senso e se non abbiamo fatto 78 anni di retorica, allora ci sentiamo tutti più impegnati per una società libera e democratica. Siamo consapevoli da che parte stare e sappiamo bene su che basi vogliamo costruire il nostro futuro come italiani e come europei a partire dalla nostra comunità locale, accogliente e solidale. Questo è il grande valore che ci hanno consegnato i protagonisti della Resistenza che oggi ricordiamo. Viva BIELLA! Viva la REPUBBLICA! Viva l’ITALIA”.

Dopo gli interventi del primo cittadino e del presidente provinciale dell’ANPI, il corteo, molto numeroso e composto da tante autorità, sia civili, sia militari, sia religiose, rappresentate dal Vescovo Roberto Farinella, ha raggiunto piazza Battistero e sotto le note della banda vi è stato un ultimo saluto alla lapide della Liberazione.

Ecco le immagini della cerimonia ai Giardini Zumaglini e del corteo in Via Italia.