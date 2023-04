Pettinengo, come cambia la viabilità per il 27° Giro della provincia di Biella

Modifiche alla viabilità a Pettinengo oggi domenica 23 aprile in occasione del 27° GIRO della PROVINCIA di BIELLA.

E' vietato il transito alle auto sulla SP 200 nel tratto compreso, per quanto di competenza a est tra la intersezione con la SP 214 in frazione Banchette, e a ovest con l’intersezione con la SP 104 e sino alla fine del Centro abitato corrispondente al territorio del Comune di Zumaglia in tutto il percorso indicato, con orario massimo dalle ore 15:00 alle ore 16,00 e comunque fino al fine manifestazione.