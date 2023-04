Magnano, tutto pronto per la raccolta di sfalci e potature: ecco la modalità di svolgimento

A Magnano è tempo di raccogliere sfalci e potature. La giornata di ritiro sarà lunedì 24 aprile nei seguenti punti di raccolta: parcheggio Centro Culturale di Via Sosio, 6 e parcheggio Frazione Broglina (isola ecologica).

Come spiegato dal Comune, nei giorni immediatamente precedenti, si potranno conferire i sacchi contenenti sfalci e potature. Chi non avesse ancora ritirato i sacchi potrà rivolgersi direttamente in Comune.