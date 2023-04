Seria A: Biella Rugby - I Centurioni 6-38

Campionato di Serie A, XX Giornata

Biella Rugby v I Centurioni 6-38 (6-17)

Marcatori: p.t. 7’ cp. Susperregui (3-0); 10’ m. Seye tr. Muzzi (3-7); 17’ cp. Susperregui (6-7); 23’ cp. Muzzi (6-10); 27’ m. Parrino tr. Muzzi (6-17). s.t.: 5’ m. Zaboni tr. Bronzini (6-24); 15’ m. Suttor tr. Bronzini (6-31); 69’ m. Zaboni tr. Russo (6-38).

Biella Rugby: Travaglini; Braga, Ramaboea, Ongarello, Tosetti (69’ Martinetto); Susperregui (37’ Benettin), Della Ratta (50’ Besso); Vezzoli (64’ Mafrouh), Haedo, Mondin (46’ Perez Caffe); G. Loretti (69’ Passuello), Panaro (cap.); Vaglio Moien (64’ L. Loretti), Braglia (64’ Vecchia), Ledesma.

All. Benettin

I Centurioni: Bronzini; Parrino, Pratichetti, Belotti (71’ Casini), Russo; Muzzi (32’ Zaboni), Del Valle (52’ Gazzoli); Marcellan (71’ Ospitalieri), Berardi (cap.), Suttor; Mariani (10’ Armanino), Seye (57’ Florio); Montilla, Bonanni (71’ Roncon), Sacca’ (46’ Pilani).

All. Marchioro.

Arb. Lorenzo Negro (Modena)

AA1 Andrea Origlia (Ivrea) AA2 Santi Carrubba (Torino)

Cartellini: 55’ giallo a Bronzini (I Centurioni)

Calciatori: Susperregui (Biella Rugby) 2/2; Muzzi (I Centurioni) 3/4; Bronzini (I Centurioni) 2/2; Russo (I Centurioni) 1/1

Note: Cielo coperto, 20° circa. Campo in buone condizioni. 350 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Biella Rugby 0, I Centurioni 5

Player of the Match: Maximiliano Montilla (I Centurioni)

Campionato Maschile Serie A – Girone 1 – Giornata 20: Rugby Parabiago – Asd Milano 47-25; Cus Genova – Pro Recco 32-25; Rugby Noceto – Rugby Parma 15-22; Biella Rugby – I Centurioni 6-38; Amatori Alghero – VII Rugby Torino 10-14.

Classifica. Parabiago punti 73; Noceto 61; I Centurioni 58; Cus Milano 57; Asd Milano 50; VII Rugby Torino e Rugby Parma 47; Biella Rugby 46; Amatori Alghero 31; Cus Genova 14 e Pro Recco 14.

Aggressivi dal primo minuto per non soccombere al gioco veloce e fisico dei Centurioni era quanto raccomandato da coach Benettin ai suoi ragazzi ed è quanto il XV gialloverde ha messo in pratica per i primi venti minuti. Panaro e compagni attaccano ripetutamente, si rendono pericolosissimi sulla la linea di meta pur senza oltrepassarla, ci riprovano. Quando hanno l’occasione di calciare, al 7’ al limite dei ventidue avversari, vanno per i pali. I primi tre punti segnati sono di Biella grazie al piede di Susperregui. La controffensiva dei bresciani è pesante: prima meta trasformata. Susperregui accorcia nuovamente le distanze con un calcio preciso al 17’ per il 6-7. Da qui per Biella sarà sempre più complicato rimanere in partita.

Un calcio piazzato e una meta trasformata portano al parziale di 6-17.

Nella ripresa, da registrare solo le tre mete avversarie trasformate per il finale di 6-38.

Alberto Benettin, head coach Biella Rugby: “La peggiore prestazione dell’anno. Avevo chiesto massima attenzione in difesa e proprio non c’è stata. Non siamo stati forti sull’uno contro uno e loro ci hanno massacrati. Anche in attacco ci abbiamo provato, come ci proviamo sempre, ma non ci è venuto niente. Abbiamo mollato troppo presto. Non riesco a salvare nulla”.