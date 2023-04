Il Bonprix TeamVolley cade 3-0 a Savigliano

Serataccia per il Bonprix TeamVolley. Nessun match-point per la salvezza, un 3-0 secco in casa della quartultima – la Vbc Savigliano – trascina ancora le biancoblu nella bagarre per evitare la retrocessione, distante solo un punto. Le cuneesi ne hanno di più e sono più motivate, complice una classifica che non permette loro altri errori. Combattuto il primo set, ma vinto in volata ai vantaggi da Savigliano sul 26-24. Copione simile nei successivi due, in cui il TeamVolley non supera quota 19.

«Sapevamo che sarebbe stata una gara molto difficile – ammette coach Fabrizio Preziosa - su un campo dove è complicato giocare e contro una squadra all’ultima spiaggia e alla ricerca di tre punti vitali, ossigeno puro per poter respirare ancora. Non solo hanno riacceso le speranze di un ipotetico spareggio, ma anche quelle di salvezza diretta, nonostante abbiano due partite difficili in trasferta a Vigevano e Lingotto. Non è detto che possano fare altri punti, ma nell’arco della partita contro di noi Savigliano è stato più bravo, è un dato di fatto. Hanno delle caratteristiche individuali che conoscevamo e che sapevamo di dover limitare; non ce l’abbiamo fatta ma non ci creiamo alcun tipo di alibi: sono stati semplicemente migliori. Sapevamo che per vincere contro di loro avremmo dovuto fare una prestazione superlativa sotto alcuni aspetti, soprattutto la battuta, ma in trasferta era scontato che non sarebbe stato semplice e infatti non ci siamo riusciti. Da questo non ci dobbiamo nascondere, ma come ho detto alle ragazze ci siamo conquistati, nel percorso fatto, la possibilità di sbagliare. Lo abbiamo fatto ma non ne dobbiamo fare un dramma, adesso bisogna pensare a giocare contro Casale sabato prossimo».

La situazione non è compromessa, ma i calcoli sono tanti e le variabili troppe: ora il Bonprix deve affrontare una partita alla volta con la massima attenzione. Coach Preziosa è ottimista: «La sfida con Casale non è decisiva in termini stretti, perché in ogni caso potrebbe non esserci ancora niente di definitivo in termini di punteggio e di classifica, tranne in un singolo caso che prevede però varie eventualità e calcoli inutili. La cosa importante è lavorare per fare una prestazione che porti a vincere. Siccome la classifica vede noi, Casale e Chieri a pari punti e Savigliano una lunghezza dietro, vincendo sabato almeno un’avversaria sarebbe già superata, ma poi bisogna vedere le altre. Come ogni finale di stagione però, tutte le settimane e da tutti i campi, arrivano risultati inaspettati dovuti al gioco delle motivazioni. Forse non ci aspettavamo la vittoria di Chieri con Novara, ma è successo perché loro devono salvarsi: come allo stesso modo noi abbiamo superato Alba e Vigevano anche le altre stanno ribaltando il pronostico. Giusto e normale che sia così, noi abbiamo comunque il vantaggio di non dover guardare granché gli altri campi, perché facendo il nostro il problema è risolto a monte. Torniamo in palestra per lavorare e dimenticare Savigliano, questa è la cosa più importante».

Paura che il brutto ko lasci delle scorie nella mente delle biancoblu? Il tecnico lessonese ha la risposta pronta: «Nello sport succede, ma come diceva Rocky Balboa “non è importante come colpisci, ma come incassi i colpi; se finisci al tappeto devi avere la forza di rialzarti”. Così sei un vincente, così dovremo essere anche noi. Nel caso non dovessimo farlo avremo ancora un’opportunità, ma adesso pensiamo a Casale e in quella partita dovremo essere bravi come non lo siamo stati a Savigliano. Tutto lo staff e la squadra faranno di tutto per farcela, quindi sotto con il lavoro».

TABELLINO – SERIE B2 Girone A – 24esima giornata

VBC SAVIGLIANO – BONPRIX TEAMVOLLEY 3-0

(26-24/25-19/25-19)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Boggio 4, Diego 12, Peruzzo 7, Filippini 10, Levis 4, Galliano 8, Cimma (L), Valsecchi 2, Biasin B. ne, Riccardi ne, Boglio, Zatta 1, Spinello (L). Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.