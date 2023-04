E' uscita "Fede" scritta da Enrico Frandino per il rapper Fabio Girardi

E' uscita negli scorsi giorni "Fede" la prima canzone che il poeta dell'anima Enrico Frandino ha scritto per il rapper Fabio Girardi in arte Mardre che la interpreta con la collaborazione musicale di DjDawwo Beatz. Si tratta di un progetto chiamato " La Voce dell'anima" e che vece in questa collaborazione un invito all'ascolto interiore e alla spiritualita' .

"Sono molto felice di questa opportunità che mi è stata data per creare qualcosa di nuovo rispetto alle mie ultime esperienze musicali - racconta Enrico Frandino -. Con "Cerco un sogno" ho raggiunto due finali, a Sanremo Giovani e a Chianciano Terme dove sono arrivato terzo nell'ambito di "promuovi la tua musica", con Mardre ci sono moltissime affinita' artistiche, questa è la prima di una serie canzoni che ho scritto e che si inseriscono in un progetto artistico molto importante che si snodera' quest'anno. La mia poesia fortemente a vocazione interiore rappresenta l'approccio ideale per un rap spirituale e non graffiante, orientato a sviluppare un ritorno all' ascolto dei sentimenti, viviamo tempi molto difficili in cui l'ascolto del l'anima e' messo a dura prova dai giorni pieni di tristezza e difficolta'. La rabbia che in genere contraddistingue molti pezzi , creati ed interpretati da musicisti e rapper lascia il posto ad una voglia discoprire orizzonti di pace e di liberta'. La mia poesia è amore, vita, ricerca di stupore che avvicini all'anima, ormai sono quasi venti anni che scrivo e esploro spazi artistici nuovi da coniugare alla mia poesia, mi auguro di cogliere nuovi stimoli creativi da questa bella esperienza"