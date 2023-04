25 aprile, Pella (FI): polemiche di centrosinistra come ogni anno strumentali

“Le polemiche del centrosinistra sul 25 aprile sono, come ogni anno, soltanto strumentali. Quello che conta veramente è il dato concreto. E, stando ai fatti, nel giorno della Festa della Liberazione, il presidente del Consiglio e quello del Senato saranno insieme al Capo dello Stato per celebrare la ricorrenza. Allo stesso modo, tutti i parlamentari del centrodestra sul territorio faranno altrettanto. Non possiamo certamente dimenticare quello che è accaduto. E’ nostro dovere ricordare gli alleati e i partigiani, ma anche quelli che, nel particolare momento storico che si viveva nel Paese, hanno combattuto dalla parte sbagliata. Trasformando così la Festa della Liberazione, che non può e non deve appartenere a un preciso schieramento politico, in una Festa della Libertà. Come aveva auspicato nel 2009 a Onna il nostro leader Silvio Berlusconi”. Lo ha dichiarato a Controcorrente su Rete4 il deputato di Forza Italia, Roberto Pella.