A Casapinta le celebrazioni del 25 aprile FOTO e VIDEO

"Ringrazio il gruppo degli Alpini sempre collaborativi e Don Elviro - ha detto Mauro Fangazio durante la celebrazione del 25 aprile a Casapinta - come ogni anno ricorre la festa della Liberazione dall'occupazione nazi-fascista e la nascita della repubblica democratica. E' un giorno in cui vanno ricordate le nostre radici partigiane formate da uomini e donne che combatterono per la loro e la nostra libertà".

Il Sindaco nel suo discorso ha fatto cenno alla sanguinosa guerra che si combatte in Ucraina: "Questo anniversario assume un significato particolare e tragico, è più di un anno che alle porte dell'Europa si combatte un conflitto che provoca distruzione, violenza e morte. Credo che solo la pace possa assicurare un futuro alle generazioni cosi' come la pace ha reso possibile la ricostruzione del nostro paese"

La benedizione impartita da Don Elviro e la Messa hanno concluso la cerimonia e i convenuti si sono poi ritrovati nella sede degli Alpini per un momento conviviale.