Spettacolo a teatro per la Giornata Internazionale dell'Infermiere

In occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere, (12 maggio), l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Biella ha il piacere di invitarVi allo spettacolo teatrale dal titolo "rido, ballo e...me ne frego!", che si terrà presso il teatro Don Minzoni di Biella il giorno 12 maggio alle 20.30.

Lo spettacolo vedrà i colleghi della Compagnia teatrale " Infermieri e dintorni" intrattenerci per trascorrere una serata di svago ed allegria, con il pensiero rivolto alla solidarietà. Ancora una volta infatti, abbiamo scelto CUAMM Piemonte quale partner d’azione nel portare a buon fine la sempre generosa donazione che quest’anno verrà elargita a favore della Scuola per Infermieri e Ostetriche annessa all'ospedale San Luca di Wolisso in Etiopia.

Durante la serata (entrata a offerta libera), ci sarà la possibilità per il pubblico di contribuire all’ambizioso progetto.