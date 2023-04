Fuga di gas oggi domenica 22 aprile in questo momento in un'attività a Biella Chiavazza. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del locale e la Polizia per fare viabilità.

Sembra fortunatamente che nessuna persona abbia risentito delle esalazioni.

Sul posto sono arrivati anche i tecnici del gas per provvedere alla riparazione della perdita.