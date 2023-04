Brucia plastica e carta, denunciato 64enne a Cerrione, per combustione illecita di rifiuti

18 aprile 2023, alle ore 19.00 circa, in Cerrione (BI), durante un servizio di vigilanza ambientale di pattuglia 1515, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Biella hanno avvistato una colonna di fumo nero nelle vicinanze del locale aeroporto.

Giunti in quella via Cortazza hanno individuato ed identificato un uomo 64enne, residente in Biella, intento a bruciare del materiale plastico e dei cartoni sul piazzale compreso tra due capannoni. Allo stesso è stato immediatamente intimato di spegnere le fiamme e di raccogliere i residui a terra e successivamente veniva deferito in s.l. per combustione illecita di rifiuti in violazione dell'art. 256 bis del Decreto Legislativo 152/2006.

L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata a cura della Stazione Carabinieri Forestale di Biella che procede.