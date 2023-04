A Verrone un'auto sbanda e finisce contro una recinzione. Due adulti e una bimba in ospedale con codice giallo, FOTO

Brutto incidente nel pomeriggio di oggi domenica 23 aprile a Verrone, dove un'auto per cause ancora non conosciute è finita fuori strada ed è andata a sbattere violentemente contro la recinzione di una casa. Gli occupanti del mezzo, due adulti e una bambina, sono stati trasportati al pronto soccorso con codice giallo.

Al momento sul posto sono arrivati oltre al 118 anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo, la Polizia per effettuare i rilievi dell'incidente e i Carabinieri per fare viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.