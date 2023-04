Premio +bellezza in Valle, IV Edizione: a tu per tu con Christian Clarizio, Head of Sellalab Biella, per il Premio Sellalab

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Christian Clarizio, Head of Sellalab Biella, che alla cerimonia del prossimo ottobre consegnerà il Premio Sellalab a uno dei partecipanti della quarta edizione del Premio + bellezza in Valle, che si sarà distinto per essere riuscito a coniugare il concetto di bellezza del territorio con l'attività economica e imprenditoriale.

Perché il Gruppo Sella, tra i main sponsor del nostro premio, vede nella bellezza un fattore anche di successo economico?

La bellezza è uno dei principali fattori di stimolo che la creatività ha la capacità di trasformare in idee imprenditoriali di successo. Infatti, se la creatività è in gran parte la base necessaria per l’innovazione, possiamo dire che gli elementi estetici che colpiscono la mente umana sono favoriti in questo processo e diventano elementi distintivi e caratterizzanti di questo successo.

Quanto la bellezza di un territorio è fattore di sviluppo? Puoi farci qualche esempio virtuoso?

In particolare, la cura della bellezza dell’ambiente è l’attrattore fondamentale per lo sviluppo turistico di un territorio sul lungo periodo. La cultura del bello è stata enfatizzata sempre maggiormente dall’utilizzo dei social e della fotografia condivisa che permette in maniera scalabile di essere strumento di promozione di massa. Nel mondo dell’impresa questo è un territorio che ha fatto della bellezza e della qualità un modello d’ispirazione nel resto del mondo con i tessuti e le aziende che hanno utilizzato la bellezza per caratterizzare in maniera distintiva il mercato del lusso. La bellezza di un territorio nasce anche dal recupero e dai nuovi utilizzi che si possono fare delle strutture già presenti. Il nostro territorio è caratterizzato da strutture storiche che hanno saputo crearsi nel tempo una nuova vita rispetto all’utilizzo iniziale. Ne è un esempio anche il Lanificio Maurizio Sella che da lanificio nei secoli scorsi si è trasformato per accogliere oggi, oltre al centro di elaborazione dati e agli uffici di Open Finance del Gruppo Sella, anche spazi dedicati all’innovazione – come Sellalab –, alle startup del territorio e non solo, e spazi di coworking aperti a tutti per venire incontro alle nuove esigenze lavorative sempre più caratterizzate dallo smart working.

Come si può fare, secondo te, per attivare la collettività alla cura del territorio?

Il lavoro di cura locale sul territorio, la sua manutenzione, è una condizione fondamentale dello sviluppo turistico, ma anche di quello economico generale. Le nuove generazioni hanno una cultura della cura del proprio territorio sempre maggiore e questo è un ottimo auspicio per il futuro. Sicuramente la condivisione delle buone pratiche e lo stimolo che può fornire l’imprenditoria privata con la realizzazione di modelli sostenibili sono i principali fattori che possono incentivare la condivisione comune.

Parliamo dell’importanza dei dettagli nell’impressione del visitatore.

La differenza tra qualcosa di buono e qualcosa di grande è proprio l'attenzione ai dettagli. Prendersi cura del proprio lavoro, riconoscendo tutti i piccoli aspetti che lo definiscono e lo caratterizzano, è fondamentale. Quelli che appaiono come dettagli insignificanti sono in realtà importantissimi quando si tratta di delineare i propri obiettivi, proprio perché il visitatore ricerca sempre più l’esperienza, che per essere coinvolgente è creata dalla cura del dettaglio.

La gradevolezza dell’ambiente sarà più o meno importante in futuro?

Qualsiasi ambiente in cui l’ospite si sente a suo agio ha due fattori di successo: la condivisione dell’esperienza e un ritrovato benessere. Queste sono anche le traiettorie che stiamo seguendo anche con la ristrutturazione degli spazi del Lanificio Maurizio Sella sia per i dipendenti del Gruppo che per gli esterni, che possono accedere a spazi condivisi per la contaminazione e coprogettazione dei loro progetti imprenditoriali.