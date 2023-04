A Vermogno piccole panchine colorate realizzate con materiali di scarto FOTO

Negli ultimi giorni, hanno destato particolare interesse alcune immagini presenti sui canali social dell’Associazione “Vermogno Vive”.

Le panchine, già riprese da Newsbiella.it, si sono moltiplicate, le “Little Bench” (piccola panchina), sono state realizzate da Emanuele Pivotto che, grazie all’Associazione, ha potuto divulgare il suo operato benefico, a favore della popolazione e delle zone di Vermogno.

Come ci illustra un’associata, Sonia Modenese, le graziose panchine sono inserite all’interno del macro-contesto del “Forno Comunitario”, dal quale si dipanano una serie di progettualità che si estendono in iniziative artistiche, naturali e comunitarie. Le sedute sono realizzate tramite il riciclo di materiali di scarto, bancali che attendevano solo le mani abili dell’autore, per rivivere nella socialità del paese.

“Hanno riscosso un immenso successo. Stanno chiamando da tutta Italia per averle! – continua Modenese – Emanuele Pivotto, abitante di Vermogno, non si è limitato a realizzare un’opera per la collettività, ma ha voluto coinvolgere attivamente la popolazione e a molti ha insegnato a fabbricarle". Le panchine sgargianti, oltre a donare un angolo colorato nelle vie o nei parchi di paesi e città, intendono riportare a una condizione sociale che si distanzia, finalmente, da quella virtuale.