Sclerosi multipla e dintorni, incontro a Candelo con ASL e AISM

Venerdì 28 aprile presso la Sala Affreschi –Centro Le Rosminiane - in via Matteotti 48 a Candelo avrà luogo l’incontro di sensibilizzazione “Sclerosi multipla e dintorni”. L’incontro, organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali di Candelo in collaborazione l’Associazione AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Biella, rientra nel Progetto “Fare Comunità” realizzato in collaborazione con le Associazioni e gli enti che operano sul territorio al fine di informare e sensibilizzare i cittadini su tematiche legate alla prevenzione della salute.

L’incontro vedrà la partecipazione della Dott.ssa Emanuela Schintone dell’ASL di Biella che parlerà dei servizi presenti sul nostro territorio che si occupano di sclerosi multipla, del Dott. Trenta Paolo Presidente dell’Associazione AISM Piemonte e Valle d’Aosta che attraverso esperienze dirette, presenterà il ruolo dell’Associazione e il ruolo dei familiari nel supportare questa malattia degenerativa e l’intervento delle Fisioterapiste dell’Associazione che tratteranno l’importanza dell’attività fisica per il paziente.

Commenta l’assessore Selena Minuzzo: “Conoscere è importante per saper affrontare e per saper individuare gli interventi più opportuni da attuare e sapere a chi rivolgersi. L’incontro è volto a sensibilizzare i cittadini sulle problematiche legate a questa patologia, è rivolto alle famiglie che ogni giorno si trovano ad affrontare e vivere con persone che hanno queste difficoltà attraverso suggerimenti concreti su cosa fare su come muoversi e non sentirsi soli”.