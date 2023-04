Tante le proposte del "Tavolo della Scuola". Preoccupazione per accorpamenti e uso fondi PNRR

Giovedì 20 aprile al salone ARCI di Biella si è tenuto il primo incontro del Tavolo della Scuola promosso dal coordinatore provinciale del M5S Giuseppe Paschetto, da Ettore Macchieraldo per i Verdi e Laboratorio Civico Ivrea e da Gianmaria Mello Rella. Vi hanno preso parte insegnanti, educatori, formatori, genitori e studenti. Lo scopo è quello di attivare uno spazio di confronto sui temi importanti per il Biellese.

Siamo partiti dalla scuola, ma è il primo appuntamento parte di un percorso di partecipazione politica e di cittadinanza attiva che abbiamo chiamato “Per un altro Biellese”.

Con una breve presentazione i promotori hanno illustrato alcuni dati sulla scarsità di investimenti per la scuola in Italia e il rischio di declino nel Biellese anche a causa di accorpamenti o gravi problemi nell’impiego dei fondi PNRR. Preoccupante in questo senso è la vicenda della scuola di Viverone che ha i lavori di ristrutturazione bloccati a causa di cambiamenti nelle procedure di erogazione dei fondi. Quindi sono stati delineati gli aspetti principali di una scuola alternativa a quella tradizionalista che metta al centro l’apprendimento attivo, esperienziale e improntato alla cittadinanza attiva degli studenti.

Si è poi sviluppato un ampio dibattito e sono state illustrate, tra le altre, le significative esperienze della media di Pettinengo sul consumo sostenibile, della scuola d’infanzia di Roppolo rispetto all’incremento delle competenze grazie all’outdoor education, dell’alberghiero di Biella che punta su unità di apprendimento interdisciplinari.

Le principali proposte emerse per il prosieguo dei lavori sono:

1) la necessità che si cambino le norme nazionali per l’assunzione degli insegnanti con percorsi universitari distinti che formino rispetto a competenze pedagogiche, psicologiche e sociologiche.

2) l’urgenza di introdurre nei meccanismi di selezione del personale docente non solo la verifica delle competenze tecnico-disciplinari ma anche di quelle relazionali. In sintesi verificare sul campo la capacità di mettersi in relazione empatica con gli studenti. E’ una selezione che in Finlandia supera solo il 10% dei candidati ed è garanzia che in aula entrino i migliori.

3) Creazione di forme di partecipazione politica anche nelle scuole. In questo senso si darà sostegno agli studenti che intendano organizzare assemblee o impegnarsi negli organi collegiali con proprie liste.

4) L’adozione di strategie per il rilevamento effettivo dei bisogni, nella scuola come in altri servizi di rilevanza sociale.

5) Il confronto tra tutti i soggetti che hanno a che fare con la scuola per l’individuazione degli obiettivi prioritari da raggiungere e delle strategie da adottare.

6) La partecipazione a spazi di discussione ad ampio respiro sul ruolo della scuola e sul suo rapporto con il territorio. Sono stati citati come ad esempio quelli offerti a livello nazionale da MCE (Movimento Cooperazione Educativa) o a livello locale da ASA e dal tavolo della Comunità Educante del CTV.

Un prossimo confronto sulla scuola sarà di tipo itinerante lungo il sentiero per la Trappa, realtà d’eccellenza anche in campo educativo, nel mese di giugno.

Questi i contatti utili: per chi desiderasse unirsi al Tavolo Comunità Educante del CTV, scrivere a info@centroterritorialevolontariato.org