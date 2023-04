19 ori, 9 argenti e 3 bronzi: pioggia di medaglie per le Rsgirls FOTO

Nel weekend passato, doppio appuntamento per la scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya. Infatti, oltre alla partecipazione a Padova alla terza ed ultima prova del campionato nazionale FGI di serie C con 4 atlete, la Rhythmic School ha organizzato presso il palazzetto dello sport di Candelo la 2° prova del campionato regionale AICS di ritmica partecipando con 34 ginnaste.

La gara, per l’elevato numero di partecipanti (più di 500 atlete), si è disputata su due giorni (sabato e domenica) ed ha visto le RSgirls occupare stabilmente i vertici delle classifiche. La prima a scendere in pedana è stata Martina Brocchi nella categoria LC allieve 2° fascia conquistando un primo ed un terzo posto rispettivamente a cerchio e palla, seguita da Esther Sales Neto che otteneva il primo posto al cerchio nelle LC junior 2° fascia.

Nella stessa categoria, ma nella specialità nastro, Giulia Bocci era d’oro mentre Alessia Botto Steglia otteneva l’argento. Doppietta di primi posti per Giada Vitale sempre in LC, ma senior 2° fascia, a clavette e palla. Nella categoria LE allieve 2° fascia Ginevra Bravaccino conquistava il primo posto al nastro ed il secondo alla fune, mentre Emma Bragante otteneva l’argento sia al cerchio che alla palla. Sempre in LE (eccellenza) ma nella categoria junior 2° fascia Beatrice Antorra conquistava l’oro al cerchio. Ginevra Lanza, in LA1 allieve 1° fascia si classificava prima al corpo libero ed alla palla.

Nella categoria LA2 allieve 2° fascia Alice Cola era seconda alle clavette e quinta al cerchio. Giorgia Maria Bonifacio conquistava due ori a cerchio e clavette in LA2 junior 2° fascia. Ginevra Segatto e Ginevra Viana, in LB2 allieve 2° fascia, ottenevano rispettivamente due primi e due secondi posti a nastro e palla. Ilaria Giabardo si classificava prima al nastro in LB2 junior 2° fascia; mentre Iris Marchesi era d’oro al nastro e d’argento al cerchio in LD allieve 2° fascia. Nella competizione a squadre, primo posto per l’insieme LD1 Open a cerchio e palla composto da Bocci, Sales Neto, Botto Steglia, Antorra e Giabardo.

Nella promozionale allieve Petra Zuliani conquista l’argento alla palla. Nella categoria dilettanti allieve al cerchio Matilde Gazza è d’oro ed Aurora Giolo è sedicesima; mentre nella specialità palla Kartika Lucia Bortolameazzi è settima, Anna Pivani ottava, Alice Bolzon nona, Sofia Ragno ventiduesima, su trentacinque partecipanti. Fra le dilettanti giovani, al corpo libero Beatrice Bocca è prima e Petra Baresi tredicesima su venticinque iscritte.

Stessa categoria ma specialità palla Manuela Assietti e Caterina Belli sono di bronzo, Nicole Lago è ottava, Agata Coda è decima e Irene Pozzo quindicesima su ventinove atlete in competizione. Battesimo del fuoco anche per sei under 8: Emma Latanza, Bianca Bonifacio, Greta Pellicane, Giulia Romagnoli, Giulia Zilio ed Adele Viana, per loro impegno solo dimostrativo anche se molto adrenalinico, perché al di sotto degli 8 anni non sono previste classifiche. Hanno accompagnato le atlete nella due giorni di gara: Carlotta Canessa, Elena Chursina, Giada Mello Grand, Maria Giulia Sales Neto, Mariia Nitikchuk e Tatiana Shpilevaya mentre Arianna Prete era impegnata con il corpo giudicante.

“E’ stata una manifestazione molto partecipata e non è stato facile gestire il gran numero di atlete in gara, molte di loro alle prime esperienze agonistiche, soprattutto nella seconda giornata – commentano dallo staff tecnico – si sono comportate tutte molto bene, sia quelle andate sul podio che chi non c’è riuscito. E’ stata comunque un’esperienza stimolante e formativa per tutte in un clima sereno ed amichevole. Ora torniamo in palestra per proseguire gli allenamenti perfezionando ulteriormente gli esercizi – concludono le tecniche - per essere pronti ad affrontare con più esperienza e miglior preparazione i prossimi appuntamenti agonistici che diverranno sempre più importanti fino a giungere alle finali nazionali che si terranno nei mesi di giugno e luglio”.