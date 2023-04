Rimangono sospesi nel vuoto a 100 metri d'altezza su una teleferica: salvati due turisti a Frassinetto

Si è concluso da poco un intervento congiunto del Servizio Regionale di Elisoccorso del 118 e del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nel comune di Frassinetto (TO) presso la struttura dell'Arcansel, una teleferica che consente di attraversare il vallone sospesi nel vuoto.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 13 dai gestori della struttura dopo che due turisti sono rimasti bloccati a circa 200 metri dalla stazione di arrivo. Poiché rimanere sospesi all'imbragatura può provocare la sindrome da sospensione, all'intervento è stata attribuita massima urgenza e sul luogo è stata inviata l'eliambulanza e la squadra a terra del Soccorso Alpino a supporto.

Mentre il tecnico di elisoccorso veniva verricellato direttamente sui due malcapitati, un tecnico della locale stazione ha iniziato a issarsi lungo il cavo per fornire supporto. I due turisti bloccati sono stati messi in sicurezza con apposita attrezzatura da scarico impianti a fune e poi calati per circa 100 metri fino al suolo dove sono stati valutati dal personale sanitario e hanno proseguito a piedi verso la propria automobile.