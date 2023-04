Dal Nord Ovest - Anziano colto da malore salvato dagli agenti della Polizia Locale

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 12 aprile due agenti della Polizia municipale di Settimo hanno prestato soccorso a un anziano vittima di malore, contribuendo a stabilizzarlo in attesa dell'ambulanza.

La vittima, nei pressi di via San Rocco, si è sentita male e si è accasciata a terra. La pattuglia che stava passando poco lontano è intervenuta e gli agenti, guidati al telefono dagli operatori del 118, hanno effettuato le manovre di soccorso per stabilizzare l'anziano, vittima di un problema cardiaco.

L'uomo è stato successivamente caricato sull'ambulanza e trasportato all'ospedale dove i medici, dopo alcune ore, lo hanno dichiarato fuori pericolo."Nel fare gli auguri di pronta guarigione al nostro concittadino, ci tengo a ringraziare gli agenti per quanto hanno fatto e per il sangue freddo dimostrato – commenta il vice sindaco di Settimo Giancarlo Brino – In momenti come questo ci rendiamo conto di quanto sia prezioso il lavoro della polizia municipale. Tra l'altro, gli agenti protagonisti di questa storia sono nuovi elementi che abbiamo assunto lo scorso anno proprio per rafforzare il presidio del territorio da parte delle forze dell'ordine. L'obiettivo è rendere Settimo ulteriormente sicura: un'attività che passa anche da altre azioni messe in campo di recente, per esempio la diffusione in vari punti della Città di defibrillatori, che l'anno scorso hanno permesso di salvare un'altra persona in arresto cardiaco".