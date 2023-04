Trovati con cocaina e hashish, arrestati padre e figlio

Nella tarda serata del 20 aprile, i militari della Stazione Carabinieri di Valdilana hanno tratto in arresto due cittadini di origine magrebina, un 65enne, con precedenti di polizia specifici per reati concernenti gli stupefacenti, ed il figlio 28enne, incensurato, entrambi residenti nel Cossatese, poiché resisi responsabili di “detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso”.

Alle precedenti 19.30 circa, in Valdilana, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, i militari operanti fermavano un’autovettura con a bordo i sopra citati soggetti. Visto l’atteggiamento sospetto, tenuto durante il controllo, i Carabinieri effettuavano un’accurata ispezione del veicolo rinvenendo un involucro di cellophane contenente mezzo etto di sostanza stupefacente tipo ”cocaina”.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare ulteriori 25 grammi circa di sostanza stupefacente tipo hashish. L’Autorità Giudiziaria inquirente, immediatamente informata, disponeva che gli arrestati fossero tradotti presso la locale Casa Circondariale a sua disposizione. Nel pomeriggio del 21 aprile, presso il Tribunale di Biella, l’arresto di entrambi gli uomini veniva convalidato.