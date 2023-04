Residenti sentono odore di gas, allarme a Pavignano: era un'auto che perdeva Gpl

Alcuni residenti sentono un forte odore di gas e, preoccupati, lanciano l'allarme. È successo nella mattinata di oggi, 22 aprile, nel cortile di un condominio di Pavignano a Biella.

In principio si è pensato ad un guasto occorso ad una tubatura o ad un impianto di riscaldamento. In realtà sembra che la perdita sia stata riscontrata all'interno di un'auto alimentata a Gpl. La squadra ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo fino all'arrivo dei tecnici preposti. Molto probabilmente il veicolo verrà rimosso per le riparazioni del caso.