Attimi di preoccupazione a Valdilana per la caduta di alcune tavole di contenimento sulla carreggiata e in prossimità di un'auto in sosta.

A dare l'allarme ieri, 21 aprile, un residente di Pistolesa, frazione della Municipalità di Mosso: sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri, assieme ai tecnici comunali, per i rilievi del caso. Molto probabilmente verrà disposta un'ordinanza specifica per la chiusura della strada fino alla completa messa in sicurezza dell'edificio, ora disabitato.