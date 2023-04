Su Nuraghe Biella, cariche sociali per il biennio 2022-2023 tra rinnovi e conferme

Sabato 15 aprile 2022, presso la sede del Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe” di Biella, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Sotto il vigile controllo del Collegio Elettorale, nominato durante l’Assemblea annuale, svoltasi il 18 marzo u.s., composto da Grazia Saiu, Caterina Orrù, Giovanni Carta, Mario Zara e Carlo Avantario (supplenti Loredana Sadocco e Idilio Zapellone), i soci del circolo hanno espresso le loro preferenze per le cariche relative al Consiglio direttivo, al Collegio dei Probiviri, ai Revisori dei Conti ed ai Rappresentanti di Base.

Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno voluto partecipare attivamente con il loro voto, ma anche al Collegio Elettorale che, con serietà e dedizione, si è prestato a questo servizio. Non hanno voluto mancare a questo importante appuntamento Romualdo Corbelletto Usai che, con i suoi 94 anni, è il socio decano, incalzato da Zelino Pusceddu e da Antonio Deiana. Con loro, ha votato anche la più giovane tra i soci, Erica Zanella Maolu, sarda di terza generazione: un segno importante, che sottolinea come il circolo sia di tutti e per tutti.

Risultati elettorali nel segno della continuità, che confermano condivisione e buona gestione in cui la Comunità si riconosce. Risultano eletti: Battista Saiu, presidente, Anna Axana e Roberto Perinu, vicepresidenti, Roberto Cestarioli, cassiere; consiglieri: Antonietta Ballone, Maria Bosincu, Margherita Bullegas ed Ennio Pilloni. Nuovo ingresso, ma con esperienza in passate amministrazioni: Costanza Mura, segretario.

Confermati i Revisori dei Conti: Mario Rovetti, Irene Maolu e Battista Medde; il Collegio dei Probiviri: Rosa Corbelletto Usai, Domenico Corongiu e Filippo Satta; i Rappresentanti di base: Valentina Foddanu e Massimo Zaccheddu.