Masserano, Mezzana e Ternengo, i tre sindaci uscenti salutano i colleghi amministratori FOTOGALLERY

Onestà intellettuale, dedizione al territorio e capacità nell'amministrare e far crescere il proprio paese, queste sono le caratteristiche riconosciute ai tre sindaci uscenti di Masserano, Mezzana e Ternengo nei discorsi del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove, dell'ex Senatore Mario Mantovani, del Ministro dell'ambiente e sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e del Presidente della Provincia Emanuelle Ramella Pralungo, intervenuti alla serata conviviale che ha visto riuniti una quarantina di sindaci biellesi nella sede della Pro Loco di Masserano ieri sera, 21 aprile.

L'unione di intenti che lega questi amministratori, pur mantenendo ognuno la propria identità politica, è, evidentemente, perseguire il benessere del territorio e dei suoi abitanti ed era palpabile l'energia scaturita dal confronto costruttivo di tante, e diverse, realtà che si confrontano.

E' tempo di tirare le somme, di fare bilanci post mandato, ma non durante questa serata. Questo è il momento dei ringraziamenti, degli abbracci e dell'amicizia rinnovata, di passare il testimone e lasciare in eredità, con un po' di nostalgia, la responsabilità di amministrare, in momenti non sempre semplici per i piccoli comuni che devono fare i conti con mille difficoltà, territori custodi di memorie storiche e luoghi naturali da preservare.