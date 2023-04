Domenica si parte alla scoperta dei segreti di Oropa

Una domenica esoterica tra i segreti di Oropa. È la nuova iniziativa dell'associazione culturale White Rabbit Event con protagonista i luoghi sacri della vallata e le sue origini. Dopo il grande successo dei tour “Rosazza Esoterica” e “Biella:Trame, Intrighi e Misteri” gli organizzatori vi invitano domenica 23 aprile dalle 14 alle 16.30 al tour esoterico alla scoperta dei segreti che rendono Oropa uno dei luoghi più sacri e magici del Biellese.

“Attraverso un viaggio nel tempo saremo testimoni di antichi culti precristiani legati all’acqua e all’adorazione dei massi erratici, scopriremo l’antico sacello fondato dal vescovo di Vercelli Eusebio, esponente principale della lotta contro l’eresia ariana e il paganesimo, a fianco di quello che le antiche carte d’Oropa definivano “il deiro grosso” - spiegano - Dal culto di Epona dei Celti al culto della Madonna Nera fino alla rappresentazione del drago, i simboli e i dipinti ci mostreranno i segreti che il santuario nasconde al suo interno, fino a scoprire il legame che unisce tale sito con il mondo dei Templari e l’Antico Egitto. Ad ogni tappa del tour esoterico cercheremo di risolvere gli enigmi della storia di Oropa incisi sui massi e nei dipinti e gli affreschi del sacello che accompagnano tutta l’evoluzione religiosa, esoterica e antropologica dell’umanità. Il Santuario di Oropa vi apparirà come un luogo ricco di magia e mistero, tutto da scoprire. Un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia del Biellese in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi”.

Per info: 3519792609 o info@whiterabbitevent.it