A scuola di Legalità, alunni di Cossato Ronco in visita alla Questura di Biella

Nel corso dell’anno scolastico gli alunni della classe terza della scuola primaria di Cossato Ronco, guidati dalle loro insegnanti Laura Consolandi e Giulia Guida, hanno sviluppato in ottica interdisciplinare le tematiche collegate alla legalità per favorire l’appartenenza al gruppo sociale, la coscienza civica, il rispetto delle norme e dell’ambiente, la conoscenza del rischio e l’autoprotezione.

All’interno delle attività previste dal progetto “Cittadini europei” si è svolta anche la visita alla Questura di Biella. L’accoglienza, la disponibilità e la gentilezza del personale hanno conquistato favorevolmente gli alunni che si sono mostrati partecipi e interessati in tutti i momenti della visita. È stato possibile visitare i vari locali, la sala operativa dove è stata illustrata l’attività di controllo del territorio e il coordinamento delle pattuglie operanti all’esterno; i locali della polizia scientifica in cui i bambini hanno osservato con curiosità tutte le attrezzature scientifiche e tecnologiche presenti e posto domande interessanti; il centralino che riceve le telefonate di richiesta di informazioni su documentazioni varie da tutta la provincia.

L’intero percorso di visita ha suscitato particolare interesse ed entusiasmo, con momenti di grande partecipazione da parte dei ragazzi, soprattutto nell’Autorimessa dove hanno potuto ammirare da vicino i diversi autoveicoli e motoveicoli in dotazione alla Polizia di Stato. Un ulteriore incontro in classe dedicato all’educazione stradale è stato coordinato dagli operatori della sezione di Polizia Stradale di Biella per sensibilizzare e responsabilizzare i piccoli a diventare “grandi” cittadini coscienziosi. Nel mese di maggio le insegnanti coordineranno le attività conclusive del progetto dando anche spazio ad un approfondimento sull’uso del passaporto.