AMSAP presente al Revival Rallye della Lana e al giro ciclistico della Provincia di Biella

Giornate impegnative per AMSAP, il Club di auto e moto storiche, federato ASI, di Biella. L’associazione infatti è stata e ancora sarà impegnata “su più fronti”, con novità e appuntamenti “interni ed esterni”.

Delega AMSAP alla EMMEBI di Ponzone di Trivero

Per quanto riguarda le novità interne, ieri è stata ufficializzata la delega a rappresentare AMSAP in Valdilana all’Agenzia Emmebi di Monica Bergamin. “E’ un’iniziativa che il Club aveva già intrapreso anni addietro” ha commentato il Presidente, Carlo Tarello, “e che abbiamo pensato di riproporre, grazie alla disponibilità di Monica e dell’amico Daniele Lupato, per “servire al meglio” i soci AMSAP di quella zona del Biellese”. L’agenzia Emmebi offre servizi di consulenza, assistenza e “disbrigo pratiche” automobilistiche ad ampio spettro e ha sede a Ponzone di Trivero, (Biella) in via Provinciale 135. “Ora chi è della zona potrà rinnovare la propria tessera AMSAP, inoltrare documenti o iscriversi ai diversi eventi anche in quella sede” precisa il Segretario del Club, Lucio Ferrigo; “senza più la necessità di venire giù fino a Biella. Un servizio in più per i nostri associati”.

L’Assemblea Ordinaria ASI

Prima di passare agli appuntamenti di questo fine settimana, va ricordato che sabato scorso una delegazione di AMSAP Biella (guidata dal Presidente, Carlo Tarello, e dai consiglieri Lucio Ferrigo e Mario Banfo) ha preso parte, al Centro Congressi del Lingotto, a Torino, all’Assemblea Ordinaria dei Delegati ASI 2023, che ha rieletto ai vertici della Federazione il Presidente uscente, Alberto Scuro.

Revival Rallye Lana

Per quanto riguarda gli appuntamenti di questo fine settimana, il Club sarà presente, con un proprio spazio pubblicitario e alcuni equipaggi, al 1° Revival Rallye Lana, l’evento voluto da ACI Biella per ricordare i 50 anni del primo Rally della Lana. Nel pomeriggio di sabato 22 aprile, nella Piazza del Duomo di Biella, sui totem di presentazione dell’evento e del Rallye Lana ci saranno infatti anche degli spazi pubblicitari di AMSAP Biella, dei suoi “partner” (EmmeBi Pratiche Auto e X Te Assicurazioni) e dei suoi sponsor (Rinovis, Penta.it, PortobelloCar, Terra della Lana e Cimab). Quando dal “momento statico” si passerà alla “parte dinamica” dell’appuntamento, cioè la gara di regolarità “Classic Experience”, al via ci saranno, con le insegne di diverse scuderie, un gran numero di appassionati di auto storiche e soci AMSAP. Fra questi anche gli esponenti del Direttivo del Club Mario Banfo, con il figlio Alessandro su di una Lancia Fulvia Montecarlo del 1973, Teresio Zola, con la moglie Silvana Massarenti su di una Autobianchi A 112 Abarth del 1978 e Lucio Ferrigo, che navigherà Pierluigi Bonardi sulla sua Fiat 131 Racing del 1980. “Va tenuto presente” precisa Lucio Ferrigo “che AMSAP non è una Scuderia e che quindi molti nostri soci sono iscritti con le insegne del Team con cui di solito gareggiano”. La “parte dinamica” dell’evento, che prenderà il via alle 22.30 di sabato, durerà tutta la notte e porterà i partecipanti in giro per tutto il Biellese, lungo il percorso, di 236,4 chilometri, che fu del I Rallye della Lana. Il tracciato sarà articolato su dieci settori (Ternengo - PC A "Lanificio Carlo Barbera", Frazione Case Code - PC B "Barbisio", Regione Flecchia - PC C "Lana Gatto", Frazione Salomone - PC D "Filati Buratti", Ternengo - PC E "Lanificio Carlo Barbera", Fraione Case Code - PC F "Barbisio", Regione Flecchia - PC G "Lana Gatto" 2, Frazione Salomone - PC H "Filati Buratti", Biella Piazza Martiri – Arrivo), ognuno con quattro prove cronometrate e arrivo finale domenica mattina in Piazza Martiri della Libertà, a partire dalle ore otto.

Il Giro della Provincia di Biella

AMSAP sarà anche al via del 27° Giro Ciclistico della Provincia di Biella – 81° Trofeo Torino Biella, che andrà in scena domenica 23 aprile, con partenza e arrivo a Biella. Un gruppo di 31 fra auto e moto del Club farà infatti parte della sfilata che, in carovana, transiterà sul percorso della gara (Biella, Gaglianico, Verrone, Massazza, Formigliana, Collobiano, Quinto Vercellese, Oldenico, Albano Vercellese, Villarboit, Balocco, Buronzo, Rovasenda, Roasio, Sostegno, Crevacuore, Pray, Portula, Valdilana, Bioglio, Pettinengo, Zumaglia, Ronco, Biella) circa un’ora prima del passaggio dei ciclisti. I mezzi AMSAP si ritroveranno a fine mattinata all’Accademia dello Sport di Città Studi, a Biella; con partenza che verrà data alle 13,00 da Corso Europa e arrivo in via Seminari alle 16,00 con successiva esposizione di tutti i mezzi partecipanti al pubblico in Piazza Duomo. “Per qualcuno non ci sarà nemmeno il tempo di andare a dormire” commenta Lucio Ferrigo, che sarà coinvolto, col suo pilota, in entrambi gli eventi (Revival Rallye della Lana e Giro Ciclistico della Provincia di Biella); “In pratica domenica mattina scenderemo dal 131 per salire sull’ammiraglia del Club, cioè la Fiat 124 che guiderà la carovana AMSAP al Giro della Provincia. Speriamo di farcela!”.