Tornano a Biella i mercati internazionali, boom di presenze VIDEO

Oggi, sabato 22 aprile, tornano a Biella “Regioni d’Europa”, i mercati internazionali. Per questa nuova edizione sono in moltissimi a sfilare davanti alle bancarelle situate presso i Giardini Zumaglini, in Via Lamarmora e Via Aldo Moro.

Per quattro giorni consecutivi, si potrà assistere all’esposizione di circa ottanta stand, in orario continuato dal mattino fino a tarda sera, per scoprire i sapori dei migliori cibi d’Italia e di altri Paesi.Dal 22 aprile fino al 25, sarà possibile degustare i prodotti enogastronomici di tutta Europa e assaporare gli assaggi “Street Food”.

In questa occasione, presso le bancarelle, si troveranno inoltre articoli per la casa e di arredamento, tessuti caratteristici, abbigliamento e molto altro.All’edizione hanno preso parte Italia, Francia, Belgio, Regno Unito, Polonia, Ungheria Belgio e tante altre nazioni, che esporranno anche l’artigianato locale.

Di seguito le interviste al sindaco Claudio Corradino, insieme all'assessore Barbara Greggio, al responsabile FIVA nazionale Fabrizio Errico, al presidente FIVA della provincia di Biella Michelangelo Trotta e Juan dello stand spagnolo.