Passeggiate a Biella e dintorni, ecco le iniziative messe in campo dalla Pro Loco di Biella

La Pro Loco Biella Valle Oropa inaugura un’iniziativa a partire dal mese di maggio per la scoperta di angoli nascosti partendo dalla città di Biella, in collaborazione con al guida escursionistica della Regione Piemonte Marco Macchieraldo Il Macchie - Marco Macchieraldo ideatore dei percorsi.

Per partecipare alle camminate sarà semplicemente necessario divenire soci della Proloco Biella e Valle D’oropa, e sarà possibile fare la Tessera Socio 2023 presso il negozio Buratti 1 in via Duomo 3 a Biella, aperto tutti i giorni domenica compresa.

Le camminate saranno fatte in due orari alle 14.30 ed alle 21, per godere sia del tepore del giorno che dell’emozione della sera. Per la camminate serali sarà obbligatoria la luce frontale, vengono sempre consigliate calzature ideali per terreno sterrato. Ma ecco le date ed i percorsi:

Lunedì 1 maggio Un bel trekking tra la gigantesca sequoia e l'antica strada del commercio delle colline biellesi, un percorso semplice dove inseguiremo i passi dei nostri antenati con passaggio nella secolare monumentale sequoia. Ritrovo parcheggio Palasarselli Chiavazza ore 14:30 rientro previsto ore 17:00; Km 10/12; Dislivello 100 mt Uscita serale alle ore 21:00, camminata di 80 minuti luci e ceri nella notte per una passeggiata piena di magia

Sabato 10 giugno trekking lungo il sentiero che porta ad Oropa, attraverso il Gorgomoro un itinerario tra boschi e storie che racconterà l'acqua che scende dalle montagne biellesi , attraversando frazioni e luoghi ormai dimenticati .Ritrovo Piazza Martiri Libertà Biella ore 14:30 rientro previsto ore 17:00; Km 12; Dislivello 400 mt. Uscita serale alle ore 21:00, camminata di 90 minuti in un torrente di stelle che renderanno magico il percorso dell’acqua

Sabato 15 luglio trekking seguendo il torrente Cervo, tra passaggi e strade che nel passato hanno raccontato la storia del commercio biellese, una passeggiata ricca di racconti della storia del nostro territorio. Ritrovo piazzale B&B Il Cortile Chiavazza ore 14:30 rientro previsto ore 17:00; Km 12; Dislivello 100 mt. Uscita serale alle ore 21:00, camminata di 80 minuti in un torrente di stelle che renderanno magico il percorso dell’acqua , il ritrovo sarà in via Serralunga al parcheggio di Cittadellarte

Sabato 5 agosto Trekking in valle oropa tra antichi trenini e alpeggi carichi di storie, una valle dal fascino unico , attraversata da più gallerie , e ponti del 1900. Ritrovo area cave del Favaro ore 14:30 rientro previsto ore 17:30 circa; km 12: dislivello 400 mt. Uscita serale alle ore 21:00, camminata di 80 minuti per arrivare alla galleria illuminata, in uno spettacolo unico

Sabato 19 agosto Trekking nel parco cittadino che costeggia il piazzo e ci unisce alle montagne biellesi il semplice umile BELLONE , dietro l'angolo sorprese e semplicità ci faranno rivedere il territorio in modo magico. Ritrovo ex macello Via Ivrea ore 14:30 rientro previsto ore 17:30; km 13; dislivello 400 mt. Uscita serale alle ore 21:00, ritrovo campo sportivo Cossila, camminata di 90 minuti con i ceri che creeranno un prato di stelle nel vicino parco del bellone

Infine il 16 settembre la teniamo come sorpresa finale...ma vi garantiamo un ultimo bellissimo giro!!Quindi cosa aspettate andate a fare la tessera Proloco e condividete con i vostri amici questa opportunità!!!