Macerie, monitor, rifiuti e perfino una bombola: Plastic Free in azione tra Biella e Pollone FOTO

Una raccolta rifiuti messa in atto proprio per la Giornata della Terra. È l'iniziativa targata Plastic Free che, grazie alla partecipazione di 50 persone, è riuscita a raccogliere tantissimi rifiuti in un'area boschiva tra i comuni di Biella e Pollone. La manifestazione si è svolta nella giornata di oggi, 22 aprile.

Tra la tanta immondizia recuperata anche una bombola del gas, assieme a vari monitor di computer, valigie, vetri, plastica e tantissime macerie da cantiere. L'evento è stato coorganizzato dalle referenti provinciali e comunali Carolina Lanatà, Chiara Canatone e Stefania Montarolo. Oltre a Biella, in altre 334 città d'Italia verranno messi in campo simili momenti.