Candelo, Veronese: “Servono parcheggi vicino al Ricetto, sì alla sosta auto all'area camper di via Mulini”

“La piazza Ricetto ha urgente bisogno di posti auto vicini e comodi per residenti e visitatori”. A dirlo il consigliere di minoranza Elettra Veronese. E aggiunge: “Per questo l’attenzione non può che cadere sull’area camper di via Mulini, ai piedi del Ricetto e alle spalle dell’antica chiesa di Santa Maria Maggiore. Questo parcheggio, a due passi dalla piazza, è strategico e risolverebbe il problema se convertito a parcheggio auto. Va ricordato, inoltre, che ci sono già altre aree dedicate ai camper nel comune di Candelo, ad esempio in via Franco Bianco. Serve quindi una presa di coscienza da parte di questa amministrazione per dare a Candelo ciò che serve”.