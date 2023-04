Biella, avviso pubblico per concessione in uso a titolo oneroso di locali di proprietà comunale

Il Comune di Biella è proprietario dell’unità immobiliare sita in via Trento 16/c, disposta su due piani, piano terreno e piano primo, con accessi indipendenti, per il piano terreno da via Trento 16/c, per il piano primo dal passo carraio in via Bengasi 10.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 16 marzo 2023 è stato disposto di avviare una procedura pubblica per la concessione in uso a titolo oneroso dei locali suddetti. Il fabbricato presenta una consistenza di 244 mq e, pertanto, il canone annuale a base d’asta risulta essere di 4.270,00 euro (244 mq x 17,50 €/mq). Le spese relative a tutte le utenze dovranno essere sostenute con l’intestazione diretta delle forniture e servizi da parte dell’aggiudicatario.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 22 maggio 2023; mentre l’apertura delle buste avrà luogo, in seduta pubblica, giovedì 25 maggio 2023 alle ore 11,00 nella sala al primo piano di Palazzo Pella in Via Tripoli n. 48 – Biella.