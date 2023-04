Un evento a Biella per la giornata Giornata della Terra

Tra i 334 appuntamenti di pulizia e preservazione dell’ambiente che sono stati organizzati in contemporanea in tutta Italia nella giornata di sabato 22, in occasione della “Giornata Mondiale della Terra”, da Plastic Free, c'è anche Biella.

L'appuntamento, nel territorio, è a Pollone, alle ore 10:00 in Via Pollone. «Invitiamo - dichiarano Chiara Canatone e Carolina Lanatà, referenti Plastic Free Onlus di Biella per questo evento - tutti i cittadini che vogliano compiere un gesto concreto d’amore verso la propria terra a iscriversi su www.plasticfreeonlus.it e a partecipare: saranno i benvenuti. Solo un impegno e una attenzione costante, oggi, ci permetteranno di avere un Pianeta domani»