Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, alla scoperta del basso biellese, FOTO

Weekend in Ebike: percorsi e itinerari biellesi, alla scoperta del basso biellese

In una giornata uggiosa che minaccia pioggia, ecco un nuovo itinerario proposto da Ebike Biella, tester di percorso: un giro nel basso biellese.

Si inizia con l'attraversamento veloce della Baraggia sempre affascinante con il suo paesaggio da Savana, per raggiungere poi il Castello di Castellengo. Si segue una serie di strade bianche in direzione di Castelletto Cervo, si arriva quindi ai famosi "sabbioni" e alla zona industriale di Cossato in prossimità del canile municipale prima di iniziare il rientro tra i campi della Spolina e di Cerreto Castello.

Ecco a questi punto possibili esplorazione sui sentieri del lungo Cervo. Il lato sinistro non offre molto e non ci sono attraversamenti validi. Risaliti a Vigliano si può provare la sponda opposta che invece consente di ridiscendere verso la Baraggia lungo il torrente osservando dove qualche piena degli anni passati si è mangiata sponda e strada asfaltata.

Concludiamo con 55,7 k 520 d+ in circa 3 ore.

Scegliete il percorso di vostro interesse fra quelli che trovate nei post di eBike Biella, e venite con noi... Foto e Video montati e pubblicati sui vostri social per un ricordo indimenticabile dell'esperienza.

Per info +39 335 825 7613 (anche whatsapp)