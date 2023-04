Dall'Isola d'Elba a Taiwan, Valdigne Triathlon sempre più protagonista FOTO

A Taiwan si è disputata, con la frazione nuoto nelle acque dell’Oceano Pacifico, la prima Prova di Coppa del Mondo di XTERRA, massima manifestazione del Triathlon con le ruote grasse, prestazione super per il nostro lecchese Michele Bonacina, 6° al traguardo in un lotto di partenti di valore mondiale, per lui frazione di nuoto di testa e due frazioni di mtb e run decisamente di alto livello.

Sempre sabato 15 aprile, negli splendidi scenari naturali dell’Isola d’Elba, si sono disputati i Campionati Italiani di Triathlon Cross Junior, con la collaudata organizzazione di Spartacus Events. Grandissimi risultati per gli atleti verde-turchese-oro, la giovanissima Silvia Turbiglio (2007) al primo anno di categoria, in virtù di un ottimo nuoto (è uscita in seconda posizione) e soprattutto di una bike perfetta (miglior tempo) trionfa, aggiudicandosi il Titolo Italiano, in quarta posizione con una gara molto positiva l’altra torinese Ludovica Sabbia, sempre in lotta per il podio, perso per soli due secondi!

AL maschile prova solida del vigevanese Giacomo Gangi, 5° in una gara molto combattuta, per lui ottime le frazioni di bike e run. Nella gara a tappe dell’Iron Cross Tour (oramai un classico per il calendario di TriCross italiano) ottime prestazioni nelle prime due tappe di sabato e domenica per il novarese Andrea Folli. Nella prima tappa, nonostante una foratura e la rottura del copertone, ha ottenuto un brillante 9° posto tra gli M2, nella seconda tappa, fortunatamente senza sfortune al mezzo, ha dimostrato tutto il suo valore con il 3° posto di categoria.

A Quinzano d’Oglio (Bs) e nel suo splendido entroterra si è disputato domenica 16 aprile il Campionato Italiano di Duathlon Classico (10km run, 40 km bike no draft, 5 km run), una gara tra più dure dell’intero panorama della triplice italiana. La bike, con un moderato dislivello e molto nervosa per il tracciato, è risultata come al solito determinante visto che il regolamento la prevedeva no draft, cioè senza scia. In campo femminile molto positiva prestazione della varesina Sara Speroni, 10° assoluta e 4° tra le S4.

Da applausi la gara della caposquadra femminile di Valdigne, Marinella Sciuccati, anche lei protagonista con l’ennesimo oro nella categoria M5, nonostante un rialzo febbrile che ha messo in dubbio fino all’ultimo la sua partecipazione. Brava, nonostante un penality di 4’, la torinese Tiziana Squizzato, bronzo tra le M3, che completa il successo della squadra femminile. Tra gli uomini straordinaria la prova del cuneese Guglielmo Giuliano, 9° al traguardo, al debutto nella specialità, con una prova di grande maturità tecnica, per lui tre frazioni di altissimo livello.

Molto buona, la prova del casalese Edoardo Mazzucco, 39° assoluto e 8° tra gli S1, per lui molto positive le run, peccato per la squalifica del valdostano Davide Bajo, che non accorgendosi di una penalità, è stato escluso dalla classifica finale. Ancora una prova straordinaria, dopo il podio di Imola, per il valdostano Elis Gassino, che in una condizione atletica eccellente, ha conquistato il bronzo tra gli M3. Gara sempre tra i migliori per il biellese Marco Schiapparelli, 17° tra gli M2, con tre frazioni equilibrate. Positivi i piazzamenti di categoria per il canavesano Fabio Conti (29° S4), il varesino Dario Nitti (28°M3), i biellesi Andrea Ramella Pollone (35°M1), Diego Zegna (45° M2), Francesco Iovino (52° M3) e il torinese Danilo Zambon (17° M5).

Da applausi, con un altro podio, la gara del ferrarese Michele Vanzi, bronzo tra gli M7, con una performance sportiva di alto livello. A Comacchio (FE) sabato 15 aprile si è svolto il classico Irondelta “Medio di Primavera”, con un ampio numero di partecipanti, per i colori di Valdigne Triathlon ottima gara del canavesano Max Rossetti, 15° tra i tanti M3, che ha staccato un grande crono di solo un minuto superiore alle 5h. Prossimo appuntamento per gli atleti del Team verde-turchese-oro a Magione (PG) per i Campionati Italiani di Duathlon Giovanile sabato 21 e domenica 22 aprile 2023.