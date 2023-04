Trentino: Mase, al via tavolo per ridefinire strategia emergenza orsi; Sottosegretario Barbaro incontra il presidente Fugatti

il tavolo tecnico sull’emergenza orsi in Trentino, convocato dal dicastero stesso e coordinato dal Sottosegretario di Stato Claudio Barbaro, alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti. All’incontro erano anche presenti il presidente ISPRA, Stefano Laporta; il capo dipartimento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, Raffaele De Col; l’assessore provinciale all’Agricoltura Giulia Zanotelli; l’assessore all’Agricoltura e Foreste della provincia di Bolzano, Arnold Schuler; il presidente del consorzio dei comuni trentini, Paride Gianmoena.

Il ministero ha dettato una tempistica stringente per l’individuazione delle soluzioni più idonee ad affrontare una emergenza particolarmente sentita dai territori e a livello nazionale.

A tal fine, entro la prima decade di maggio, gli uffici del Mase procederanno ad una ricognizione normativa nazionale e comunitaria per proporre alle autorità politiche competenti misure per i plantigradi in sovrannumero attualmente presenti nella provincia di Trento. Entro la stessa data i tecnici del Mase avvieranno le interlocuzioni anche diplomatiche necessarie all’ipotesi di ricollocamento degli orsi.