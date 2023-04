“Lumen”, più di 100 persone all'inaugurazione della mostra di Francesco de Vigiliis

Il Centro Culturale “Conti Avogadro di Cerrione” ha accolto nel pomeriggio di domenica 16 aprile oltre un centinaio di persone in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica di Francesco de Vigiliis “Lumen”, curata da Claudia Ghiraldello.

Mostra che vede esposte le fotografie che Francesco de Vigiliis ha realizzato sui malati di ictus per la sezione biellese dell'associazione “A.L.I.Ce.”, acronimo di associazione per la lotta all'ictus cerebrale.

La curatrice ha aperto la presentazione spiegando il perché del titolo da lei voluto per questa esposizione: “Lumen in latino ha molti significati: lume, luce, giorno, lampada, lucerna, chiarezza, splendore, colore vivido, sguardo, vista, gloria, esempio luminoso, prospettiva, finestra, vita... E tutti questi significati si confanno a questa esposizione di fotografie. Perché queste fotografie raccontano di persone che sono state colpite dall'ictus e che sono tornate a vivere dopo l'esperienza devastante di questo male, persone che hanno, appunto, ritrovato il lumen della vita”.

Cristina Durante, Vicepresidente della sezione biellese di “A.L.I.Ce.”, ha quindi esposto la filosofia di quest'associazione che organizza momenti di studio e di incontro per prevenire e per gestire questo terribile male che troppo spesso porta ad un cupo isolamento. Patrizia Tempia, Responsabile della Struttura Semplice di Psicologia Clinica Ospedaliera di Biella, ha evidenziato i problemi del malato di ictus e l'importanza del recupero non solo fisico, ma anche morale dal momento che l'individuo colpito dall'ictus e la sua famiglia troppo spesso si trovano a dover gestire una realtà che non sono in grado di affrontare e cadono pertanto nella depressione.

Francesco de Vigiliis ha chiuso la presentazione ringraziando i tantissimi intervenuti non senza nascondere la propria commozione. L'esposizione “Lumen” è corredata da un video creato da Giuliano Basiglio e da un catalogo realizzato dalla Ghiraldello; parte del ricavato dalla vendita di questo catalogo sarà destinata ad attività utili alla prevenzione dell'ictus.

La mostra “Lumen” è entrata nel progetto “Terre della lana” che vede coinvolto il paese di Cerrione, il cui Sindaco Anna Maria Zerbola era presente con l'Assessore Carla Chiarletti. L'inaugurazione si è conclusa con un apericena servito nella splendida cornice del parco della tenuta del castello.

La mostra è visitabile dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 18 (oppure su appuntamento) fino al 30 aprile. Info: direzione.centroculturale@tenutacastello.it oppure al 3490848997.