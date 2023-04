I consigli di newsbiella.it per gli eventi del fine settimana 21, 22, 23 aprile

Venerdì 21 Aprile

- Tavigliano, alle 11, inaugurazione lapide in ricordo del partigiano Salvatore Solinas, “Cuffia”, figlio di Sardegna originario di Orani (Nuoro), ucciso a 19 anni dai Tedeschi, a Tavigliano, il 27 gennaio del 1944.

- Biella, inaugurazione della nuova sede di Hydro dalle ore 18

- Biella, ore 18 inaugurazione La Pasticceria Simone De Mori in via Seminari

- Biella, alle ore 18, ultima di tre conferenze a ingresso libero organizzate in occasione della mostra Da Taaset a Tutankhamon, al Museo del Territorio Biellese si parlerà di restauro di mummie egizie umane e di animali.

- Biella, alle ore 21.00 si terrà presso I Ricostruttori a Biella (Cascina Sant’Emilio, Case Sparse S. Biagio, 4 Biella) una serata sulla prevenzione secondo la Medicina Tradizionale Indiana.

- Coggiola, festa di San Giorgio, alle 21.00 Il CAI, sezione Valsessera, presso l'Asilo Don Fava, presenta la proiezione di "Solidarietà ed esplorazione in Himalaya" a sostegno delle popolazioni di Nepal e Pakistan.

- Verrone, nei locali del Falseum, le Biblioteche di Benna e Verrone organizzano una gara "Per un pugno di libri" a cui parteciperanno 4 squadre che dovranno affrontare 4 giochi a tema letterario, e 2 con domande sul libro dell'autore biellese Gino Carlomagno: "Il dito mancante".

Sabato 22 Aprile

- Graglia, ore 20,30 cena al Rifugio Alpe Pianetti

- Biella, nella sede degli Alpini c'è il Ramazzaday. Ritrovo alle 8,30 nel piazzale

- Magnano, Giornata Ecologica. L’evento avrà inizio alle ore 9 nella piazza del Comune.

- Masserano, alle 10, inaugurazione mostra in via del Collegio, 21, presso la chiesa di san Teonesto, Il Cacciatore di Foto - Mostra fotografica in ricordo di Antonio Falvo.

- Biella, Regioni d'Europa ai giardini Zumaglini

- Pollone, Giornata della Terra, Plastic Free a Pollone. L’appuntamento è per sabato 22 aprile, alle ore 10:00 in Via Pollone.

- Cossato, dalle 16 Sala Pizzaguerra, Via Ranzoni, 28 Meet the writer - Davide Longo, Incontro con l'autore sull'ultimo volume della serie Arcadipane e Bramad.

- Coggiola, Festa di San Giorgio, alle 10.00 in Biblioteca Comunale "Letture Animate con Laboratorio” per bambini da 0 a 6 anni. Ore 21.00 Il coro "Cesare Rinaldo", presso la Chiesa Parrocchiale, incontro corale con i cori: "La miniera" di Sesto San Giovanni (MI) diretto da Renzo Bertoldo e "La Vie Est Belle" di Introd (AO) diretto da Annarosa Ronc.

- Lessona, dalle 19 all'1 Flowers lusic party, serata beneficienza aspettando il Lessona Festival al Palasport

- Pollone, 16,30 Biblioteca Civica Maria Pia Coda Forno leggerà per noi il suo racconto “Un inverno in montagna”. Letture anche dei ragazzi delle scuole medie

- Biella, Rally, Lana Storico, revival 1973. Dalle 10 apertura del Rally Village, dalle 16:30 circa, in Piazza del Duomo saranno presenti alcuni storici vincitori, è previsto un intervento del Ministro dell'Ambiente, il biellese Gilberto Pichetto, alle 18.30 ci sarà l'aperitivo con i campioni al Caffè del Teatro. Dalle 19 le auto da piazza Duomo si sposteranno in piazza Martiri. Alle 21,15 si esibiranno in una sorta di parata per le vie della città. Partenza alle 22.30.

- Bioglio, sabato 22, alle 17 inaugurazione de “La Resistenza in Italia”, una mostra dell’antifascismo della resistenza e della deportazione. L’evento sarà accessibile dal 22 al 25 aprile presso Villa Santa Teresa

- Occhieppo Inferiore, alle 21 presso la chiesa di San Clemente, rassegna occhieppese “Aprile in Musica”: ospite sarà il Coro di flauti del Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, diretto dal Maestro Gianni Biocotino. Ingresso libero

- Biella, con inizio alle ore 19:30, nuovo appuntamento con pizza al Circolo Su Nuraghe

- Vigliano, alle 20.30, presso l'Oratorio Salesiano di San Giuseppe Operaio, si terrà il quarto incontro del ciclo “Essere genitori consapevoli, organizzato dall' associazione In Viaggio con Gabri. Il tema della serata sarà: l'uso dello smartphone.

- Gaglianico, spettacolo teatrale Storie di Piazza aps. “Autobahn”, all'Auditorium dalle 21

Domenica 23 Aprile

- Biella, Regioni d'Europa ai giardini Zumaglini

- Oropa, Visita guidata al Santuario dalle 11

- Buronzo, alle ore 10.30, il Comune di Castelletto e di Buronzo, in collaborazione con l’ANPI di Cossato e Vallestrona, ricordano l'Eccidio della Garella

- Masserano, Apertura del Polo Museale Masseranese dalle 14 alle 18

- Coggiola, Festa San Giorgio, alle 10.00 Benedizione ed inizio della tradizionale distribuzione. Alla partenza da Zuccaro del "Biscotto dell'Alpino seguiranno i “costumi di Coggiola” con l'accompagnamento della Banda Musicale. Alle 10,30 processione in via Roma con le reliquie del Santo Patrono, seguirà la messa, dalle 14 attività per i bambini.

- Mosso Vertical Mille, Valdilana in località Mosso. Il ritrovo è fissato alle ore 08.00 in Piazza Italia a Mosso (Valdilana, BI).

- Candelo, dalle 10.30 alle 12.30, visita guidata dal Ricetto di Candelo a Santa Maria.

- Biella, “27° Giro della Provincia di Biella - Gran Premio Citta’ di Biella - Trofeo 81^ edizione Torino – Biella”, 12,15 presentazione squadre accademia sport, 13, partenza da corso Europa, 15,15 primo passaggio da biella, 16,30 arrivo via Seminari piazza Duomo

- Verrone, Memorial Fighera. Il ritrovo sarà alle 8 presso il centro polisportivo Cedas Lancia di Verrone, con partenza alle 9.45.

Mostre

- Biella, "Roberto Gabetti fotografo", fino al 28 maggio, nei locali del Lanificio Maurizio Sella, nei giorni di sabato e domenica dalle 10 alle 18, ingresso gratuito.

- Candelo, fino al 25 aprile al Ricetto, Borgo medievale, Sala Cerimonie "Candelo nella resistenza – microstorie di una comunità" dalle 10 alle 17

- Biella, fino al 30 aprile al M.A.C.I.S.T. Museum, via Costa di Riva 9 Mostra: "Jungle Patterns" sabato e domenica dalle ore 15 alle 19.15.

- Biella, fino al 1 maggio al Museo del Territorio via Quintino Sella 54/b "Da Taaset a Tutankhamon: l'eternità egizia tra reale e virtuale". Orari: giovedì dalle ore 10 alle 14 - venerdì dalle ore 14 alle 18 - sabato e domenica e festivi dalle ore 10 alle 18.

- Biella, fino al 14 maggio al Piazzo, corso del Piazzo 22/24"Stati d'infanzia - Viaggio nel Paese che cresce"

- Biella, fino al 18 giugno, Palazzo Ferrero e Palazzo Gromo Losa, Biella Piazzo Mostra "VIAGGIO, Orizzonti, Frontiere, Generazioni" dalle 10 alle 19