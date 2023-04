Contributi a fondo perduto nel mondo del cinema: il bando online dal 2 maggio sul sito della Regione

Sarà online dal 2 maggio al 6 giugno 2023 sul sito della Regione Piemonte, il bando della prima sessione 2023 del Piemonte Film Tv Fund che mette a disposizione contributi a fondo perduto a supporto delle imprese operanti nel settore della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva.

Il bando – che intende favorire l’attrazione e l’incremento di investimenti idonei a sviluppare l’indotto e l’occupazione in Piemonte – è stato lanciato nel 2018 nell’ambito dei fondi FESR nell’ambito della programmazione 2014-2020 ed è stato nuovamente riproposto per il Programma Regionale 2021-2027 che passa da una dotazione di 1,5 a 4 milioni all’anno. E che per la prima si apre al cinema di animazione, prima escluso dai contributi.

Questa prima sessione dell’anno 2023 potrà contare su risorse pari a 2.500.000 di euro e le domande potranno essere presentate dalle ore 9 del 2 maggio fino alle ore 12 del 6 giugno.

Per maggiori informazioni, regolamento e bando vedere sul sito della Regione Piemonte.

I progetti finanziabili – che devono concludersi nell’arco di 18 mesi per la finzione (30 mesi per l’animazione) - devono riguardare investimenti diretti alla produzione di opere audiovisive afferenti alle seguenti categorie:

- lungometraggi di finzione, a principale sfruttamento cinematografico;

- lungometraggi di animazione con durata minima di 52 minuti, a principale sfruttamento cinematografico;

- opere di finzione singole televisive e web, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD;

- opere di animazione singole televisive e web con durata minima di 24 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD;

- opere di finzione seriali televisive e web, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD;

- opere di animazione seriali televisive e web con durata minima di 24 minuti, destinate principalmente alla trasmissione televisiva, anche SVOD.

Le società che faranno domanda entro la scadenza avranno la possibilità di accedere a un aiuto per ciascun progetto un importo massimo superiore a:

- Euro 150.000,00 per le opere di animazione singole televisive e web;

- Euro 300.000,00 euro per lungometraggi di finzione e opere di finzione singole televisive e web;

- Euro 400.000,00 per lungometraggi di animazione, opere di animazione seriali, televisive e web e opere di finzione seriali, televisive e web.

L’ammontare del contributo viene definito applicando le seguenti percentuali riferite ai seguenti costi sostenuti in Piemonte:

a) 70% dei costi ammissibili relativi al personale dipendente residente in Piemonte rientrante tra le figure professionali di cui ai CCNL «G111 – Audiovisivi», «G121-Troupes», «G131-Generici»;

b) 40% dei costi ammissibili relativi al personale dipendente residente in Piemonte non rientranti nei CCNL di cui al punto precedente

c) 40% dei costi ammissibili relativi ai professionisti del settore cinematografico con partita iva residente in Piemonte,

d) 40% dei costi ammissibili relativi ai fornitori di beni e servizi, con sede legale o operativa in Piemonte.

Con i precedenti bandi Piemonte Film Tv Fund sono stati finanziati complessivamente 35 progetti, realizzati in tutto o in parte in Piemonte con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

A fronte di contributi a fondo perduto pari a 5,5 milioni di euro, vi è stata una ricaduta in termini di spesa delle produzioni sul territorio piemontese superiore a 25 milioni di euro, con un ritorno parti a 4,5 volte l’investimento effettuato.